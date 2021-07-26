Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 26.7.2021 15:10 Son Güncelleme: 26.7.2021 15:11

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ederken, 3. hazırlık maçında Gençlerbirliği karşısına çıkacak. Bilindiği üzere Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal edilmişti. Gençlerbirliği kaşrısındaki Fenerbahçe kadrosunda Serdar Dursun ve Steven Caulker gibi yıldızların da sahada olması bekleniyor. Hazırlık maçı programına göre Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı yayın kanalı ve maç saati...

Yeni sezon hazırlıklarına Vitor Pereira yönetiminde devam eden Fenerbahçe üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Önceki hazırlık müsabakalarında Romanya 2. Lig takımı Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 yenerek sahadan ayrılmıştı. Hazırlık maçına kısa bir süre kala, "Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, maç programındaki detaylara göre oynanacak Fenerbahçe - Gençlerbirliği hangi kanalda yayınlanacak ve maç ne zaman oynanacak?

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 26 Temmuz Pazartesi günü saat 17:30'da Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

ÖZİL ANTRENMANDA YOK

Fenerbahçe'nin süper yıldızı Mesut Özil, geçirdiği bağırsak enfeksiyonu sebebiyle idmanda yer almadı. Gençlerbirliği karşısında da oynaması beklenmiyor.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI!

Slovenya kampı iptal edilen Fenerbahçe'nin yeni hazırlık maçı programı açıklandı.

  • 26 Temmuz Pazartesi / Fenerbahçe-Gençlerbirliği
  • 28 Temmuz Çarşamba / Fenerbahçe-PEC Zwolle
  • 31 Temmuz Cumartesi / Fenerbahçe- Greuther Fürth
  • 4 Ağustos Çarşamba / Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?
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