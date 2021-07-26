Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?

Yeni sezon hazırlıklarına Vitor Pereira yönetiminde devam eden Fenerbahçe üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Önceki hazırlık müsabakalarında Romanya 2. Lig takımı Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 yenerek sahadan ayrılmıştı. Hazırlık maçına kısa bir süre kala, "Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, maç programındaki detaylara göre oynanacak Fenerbahçe - Gençlerbirliği hangi kanalda yayınlanacak ve maç ne zaman oynanacak?

FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 26 Temmuz Pazartesi günü saat 17:30'da Fenerbahçe Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

ÖZİL ANTRENMANDA YOK

Fenerbahçe'nin süper yıldızı Mesut Özil, geçirdiği bağırsak enfeksiyonu sebebiyle idmanda yer almadı. Gençlerbirliği karşısında da oynaması beklenmiyor.

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI!

Slovenya kampı iptal edilen Fenerbahçe'nin yeni hazırlık maçı programı açıklandı.