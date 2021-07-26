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Giriş Tarihi: 26.7.2021

Ozan-Kaan çıkmazı!

MEHMET ÖZCAN
Ozan-Kaan çıkmazı!

Ozan Kabak ve Kaan Ayhan’dan birini almak isteyen G.Saray, yüksek bonservis beklentileri nedeniyle sıkıntılı. Sarı-kırmızılıların oyuncu satışı gerçekleştirmeden transfer yapması zor

Transferde bombaları patlatan Galatasaray, 5-1'lik PSV yenilgisinin yaralarını sarmaya başladı. Cicaldau, Boey ve Van Aanholt'u kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes ve Berkan Kutlu takviyeleriyle orta sahasını güçlendirmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in transferde sıradaki isteğinin savunmaya olduğu öğrenildi. TFF'nin 8+6 kuralını dikkate alan Terim, Marcao'nun yanında yerli bir stoperi oynatmanın planlarını yapıyor. İdeal 11'de Taylan ve Kerem'i tamamlayacak 3. Türk için iki aday var: Ozan Kabak ve Kaan Ayhan.

KAAN AYHAN'I FENERBAHÇE DE İSTİYOR
Luyindama'nın performansından memnun olmayan Galatasaray, Ozan ya da Kaan'la yola çıkmak istiyor. Ancak iki milli stoperin de mali şartları, sarı-kırmızılı kulübü zorluyor. Ozan Kabak'ı kiralık göndermeyi düşünmeyen Schalke, 10 milyon Euro üzerinde bonservis bedeli belirledi ve Leicester City ihtimali masada. Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan için Sassuolo'nun 5 milyon Euro'yu bulan talebi söz konusu. Cicaldau'ya 6.5 milyon Euro ödeyen Galatasaray'ın oyuncu satışı yapmadan yüksek bonservis bedellerine çıkması zor gözüküyor.

OZAN KABAK
Kulüp takımlarında 90 maçta 6 gol atıp 1 asist yapan Ozan için bugüne kadar 27 milyon Euro'luk bonservis ödendi.

KAAN AYHAN
Sassuolo'ya 2.5 milyon Euro'ya giden Kaan, Serie A'da 19 maça çıkarken, 40 kez A Milli Takım'da oynadı.

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Ozan-Kaan çıkmazı!
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