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Giriş Tarihi: 26.7.2021 11:53

Sivasspor-Petrocub biletleri satışa çıktı

AA
Sivasspor-Petrocub biletleri satışa çıktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor'un Moldova ekibi Petrocub ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının biletleri satışa çıktı.

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova ekibi Petrocub ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının bilet satışı başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mücadelenin biletleri Buruciye Medresesi ve Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki Passolig noktasından alınabilecek.

Gişeler saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek ve "www.passo.com.tr" internet sitesinden de bilet satışı yapılacak. İnternetten alınan biletlerde sistem tarafından verilecek biletin çıktısı alınacak.

Bilet fiyatları, kale arkası tribün 25, maraton tribün 50 ve VIP tribün 70 liradan satışa çıkarıldı.

Deplasmanda oynadığı ilk maçta Petrocub'u 1-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, rakibini 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda ağırlayacak.

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Sivasspor-Petrocub biletleri satışa çıktı
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