Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: "Müjdelerimiz olacak"
Giriş Tarihi: 27.7.2021 22:26 Son Güncelleme: 27.7.2021 22:29

Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: "Müjdelerimiz olacak"

DHA
Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: Müjdelerimiz olacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer gündemi hakkında, "Tabii ki müjdelerimiz olacak, ama ben ne isim ne de tarih veririm. Bir şey söyleyemem" dedi.

Beşiktaş'ın şampiyonluk gecesi, Avcılar Beşiktaşlılar derneği tarafından düzenlenen organizasyonla kutlandı. Organizasyona; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, taraftarlar ve davetliler katıldı.

Çebi, gece öncesinde yaptığı açıklamada "Transfer; bitmeden, imzalar atılmadan bir yöneticinin, başkanın cevap verebileceği bir konu değil. Bu tür şeyler; kulübe, futbolcuya, Beşiktaş'a zarar veriyor. İmzalar atıldığı gün deklare edilir. Bunun dışında biz ve yöneticilerimiz bilgi veremeyiz. Tabii ki müjdelerimiz olacak, ama ben ne isim ne de tarih veririm. Bir şey söyleyemem." ifadelerini kullandı.

"BU SENE ŞAMPİYON OLDUK. TEMENNİMİZ SENEYE DE OLMAK"

Oldukça geniş bir katılımın olduğu şampiyonluk gecesine taraftarların ve davetlilerin meşale gösterisiyle giren Ahmet Nur Çebi, tüm masaları dolaşarak davetlileri selamladı.

Dernek başkanı Selçuk Aydoğan'ın açılış konuşmasından sonra kürsüye gelen başkan Çebi, "Bu sene şampiyon olduk. Temennimiz seneye de olmak. Taraftarlarımıza eğlenin, tadını çıkarın şampiyon sensin dedik. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş'ın kendisidir. Bu değerli camiaya hizmet etmek bizim için şereftir. Abuk şekilde eleştirildiğimiz yerler oluyor. Bu eleştirilerin kimler tarafından yapıldığını şahsen biliyorum. Eski yönetimin, mevcut yönetimi eleştirdiği böyle başka bir dönem olmadı. Seçimden sonra herkes yönetimin etrafında toplanırdı. Yüzde 10'luk bir kısım, trol hesaplarla bize zarar vermeye çalışırken Beşiktaş'a zarar veriyor. Beşiktaş'ı mali anlamda yürür hale getirdik. Stadı yaptılar, ruhsatı almak 7 sene sonra bize nasip oldu. Herkes bu takım küme düşer derken, ben şampiyon olacağız diyenlerdenim. Bir şeye inanmazsanız onu yapma şansınız olmaz" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İşçi ve işverenler dikkat! Günlük çalışma süreleri değişti
Son dakika: Dünya bu takası konuşacak, yeni adresi belli oldu! Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland...
Öğretmen İl içi atama sonuçları sorgula 2021 MEB: MEBBİS öğretmen il içi tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Son dakika: Salomon Rondon'dan Beşiktaş'a kötü haber! Rachid Ghezzal gerçeği ve Leicester City...
İstanbul’da HES kodu rezaleti: Ben bu durumda bir art niyet arıyorum
SON DAKİKA: Hangi rahatsızlıklar meslek hastalığı sayılıyor? SABAH açıklıyor
Beşiktaş Başakşehir maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Başakşehir hazırlık maçı saat kaçta, şifre mi?
YKS sınavı sonuçları için gözler ÖSYM'de! ÖSYM 2021 YKS sınav sonuçları AİS sorgulama sayfası
Son dakika | Beyoğlu'ndaki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı: 'Baba evi bastılar'
Kardeş acısı ile yanan Alişan'dan yürek sızlatan paylaşım: Bugün 7. gün…
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: "Müjdelerimiz olacak"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA