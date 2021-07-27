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Giriş Tarihi: 27.7.2021 19:13 Son Güncelleme: 27.7.2021 20:11

Beşiktaş ve Başakşehir hazırlık maçında karşı karşıya geliyor! (CANLI)

Beşiktaş ve Başakşehir hazırlık maçında karşı karşıya geliyor! CANLI

Süper Lig'in son 2 şampiyonu Beşiktaş ve Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçını Başakşehir ile yapıyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmanı yayıncısı bulunmuyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI | BEŞİKTAŞ 1-0 BAŞAKŞEHİR

48' Güven Yalçın

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Serdar Saatçi, Rıdvan, Josef, Salih, Ljajic, Gökhan Töre, N'Koudou, Güven.

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Lucas Lima, Tolga Ciğerci, Zulc, Vişça, Berkay, Ömer Ali, Gulbrandsen.

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Beşiktaş ve Başakşehir hazırlık maçında karşı karşıya geliyor! (CANLI)
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