Beşiktaş ve Başakşehir hazırlık maçında karşı karşıya geliyor! (CANLI)

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçını Başakşehir ile yapıyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmanı yayıncısı bulunmuyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI | BEŞİKTAŞ 1-0 BAŞAKŞEHİR
48' Güven Yalçın
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Serdar Saatçi, Rıdvan, Josef, Salih, Ljajic, Gökhan Töre, N'Koudou, Güven.
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Lucas Lima, Tolga Ciğerci, Zulc, Vişça, Berkay, Ömer Ali, Gulbrandsen.