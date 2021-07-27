Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Boupendza limiti bekliyor
Giriş Tarihi: 27.7.2021

Boupendza limiti bekliyor

VOLKAN DEMİR
Boupendza limiti bekliyor

Konumunu ‘Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’ göstererek transfere yeşil ışık yakan golcü futbolcu için sarı-lacivertli kulübün önce 7-8 milyon Euro’luk bütçe açması gerekiyor

Fenerbahçe transferde sessizliğini korurken, sarı-lacivertliler için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Son olarak Hatayspor'un Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza'nın sosyal medyada idman fotoğrafı paylaşırken konum olarak Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ni yazması dedikoduları alevlendirdi. Sarı-lacivertlilerin istediği 24 yaşındaki golcünün de gelmeye gönüllü olduğu bilinirken, bu hamle transferde yeni gelişmelerin yaşandığı yorumlarını beraberinde getirdi.

HATAY 12 MİLYON EURO İSTİYOR
Ancak geçen sezonun gol kralının transferinin önünde ciddi bir engel var. Kanarya'nın henüz elden çıkaramadığı oyuncular nedeniyle transfer yapamadığı ve 7-8 milyon Euro'luk bir bütçe açılımı olmadan yeni bir imzanın da imkânsız olduğu ifade edildi. Hatayspor cephesine de "Bütçe açılırsa ilgilenebiliriz" notu iletildi. Hatayspor'un 12 milyon Euro fiyat biçtiği Boupendza ile Celtic ve Sassuolo da ilgileniyor.

TRANSFER İÇİN ARADILAR!
HATAYSPOR Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Boupendza hakkında konuştu. Oyuncuyu isteyen çok kulüp olduğunu kaydeden Erdoğan, "İsim vermek istemiyorum ama bazı kulüplerin teknik direktörleri beni arayarak, özellikle Boupendza'nın karakteri hakkında bilgi aldı. Bizi memnun edecek teklif gelirse Boupendza'yı satacağız. Gidişine de hazırlıklıyız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Olimpiu Morutan’ın menajerinden taraftarı heyecanlandıran paylaşım! "Çok fark yok..."
Son dakika: Gedson Fernandes transferinde flaş gelişme! Beşiktaş ve Galatasaray...
Eski eşi Chloe'ye 'şeytan görsün yüzünü' diyen Serdar Ortaç'a cevap gecikmedi! Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den flaş açıklama!
SON DAKİKA: 26 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları
İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok'tan flaş çıkış: Kilit noktalarda ABD bağlantılı isimler var!
Ronaldinho’dan Lionel Messi sözleri! “Kimse cesaret edemeyecek…”
Cami hoparlörlerinden sel ve heyelan anonsu! Meteoroloji Rize, Artvin ve Trabzon için turuncu kodlu uyarı verdi
2021 YKS sınav sonuçları açıklanıyor! Üniversite TYT AYT sınav sonuçları sorgulama ekranı - ÖSYM YKS sonuçları takvimi
Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı! Toplamda 28 yıla kadar hapisleri isteniyor
Millet İttifakı’nda çatlak! Bolu Belediye Başkanı ve CHP Genel Başkanı’na tepki!
ARKADAŞINA GÖNDER
Boupendza limiti bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA