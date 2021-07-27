Boupendza limiti bekliyor

Konumunu ‘Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’ göstererek transfere yeşil ışık yakan golcü futbolcu için sarı-lacivertli kulübün önce 7-8 milyon Euro’luk bütçe açması gerekiyor
Fenerbahçe transferde sessizliğini korurken, sarı-lacivertliler için her gün yeni bir isim ortaya atılıyor. Son olarak Hatayspor'un Gabonlu yıldızı Aaron Boupendza'nın sosyal medyada idman fotoğrafı paylaşırken konum olarak FenerbahçeTopuk Yaylası Tesisleri'ni yazması dedikoduları alevlendirdi. Sarı-lacivertlilerin istediği 24 yaşındaki golcünün de gelmeye gönüllü olduğu bilinirken, bu hamle transferde yeni gelişmelerin yaşandığı yorumlarını beraberinde getirdi.
HATAY 12 MİLYON EURO İSTİYOR
Ancak geçen sezonun gol kralının transferinin önünde ciddi bir engel var. Kanarya'nın henüz elden çıkaramadığıoyuncular nedeniyle transfer yapamadığıve 7-8 milyon Euro'lukbir bütçe açılımı olmadan yeni birimzanın da imkânsız olduğu ifadeedildi. Hatayspor cephesine de "Bütçe açılırsa ilgilenebiliriz" notu iletildi. Hatayspor'un 12 milyon Eurofiyat biçtiği Boupendza ile Celticve Sassuolo da ilgileniyor.
TRANSFER İÇİN ARADILAR!
HATAYSPOR Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Boupendza hakkında konuştu. Oyuncuyu isteyen çok kulüp olduğunu kaydeden Erdoğan, "İsim vermek istemiyorum ama bazı kulüplerin teknik direktörleri beni arayarak, özellikle Boupendza'nın karakteri hakkında bilgi aldı. Bizi memnun edecek teklif gelirse Boupendza'yı satacağız. Gidişine de hazırlıklıyız" dedi.