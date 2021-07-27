Haaland için konuşulan ücretler yıldız oyuncuyu şaşkına çevirdi! “Umarım sadece söylentidir…”

Borussia Dortmund ve Norveç Milli Takımı'nın formasını başarılı bir şekilde terleten genç yıldız Erling Haaland, Kylian Mbappe ile birlikte futbolunun Messi ve Ronaldo'dan sonra iki büyük yıldızı olarak görülüyor. Dortmund'a transfer olduğu günden bu yana attığı gollerle dikkatleri çeken Haaland, yaz transfer döneminin de en çok konuşulan ismi.