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Giriş Tarihi: 27.7.2021 19:59 Son Güncelleme: 27.7.2021 20:10

Haaland için konuşulan ücretler yıldız oyuncuyu şaşkına çevirdi! “Umarım sadece söylentidir…”

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Haaland için konuşulan ücretler yıldız oyuncuyu şaşkına çevirdi! “Umarım sadece söylentidir…”

Son dakika haberi... Avrupa futbolunun geleceği en çok merak edilen yıldızlarından birisi Norveç'li golcü Erling Haaland, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Borussia Dortmund forması giyen genç oyuncu için Chelsea'nin istekli olduğu dış basında yer alırken, Borussia Dortmund'un belirlediği bonservis bedeli 'yok artık' dedirtmişti. Haaland, transfer söylentileriyle ilgili yorumunu yaptı.

Borussia Dortmund ve Norveç Milli Takımı'nın formasını başarılı bir şekilde terleten genç yıldız Erling Haaland, Kylian Mbappe ile birlikte futbolunun Messi ve Ronaldo'dan sonra iki büyük yıldızı olarak görülüyor. Dortmund'a transfer olduğu günden bu yana attığı gollerle dikkatleri çeken Haaland, yaz transfer döneminin de en çok konuşulan ismi.

Yıldız oyuncu için birçok Avrupa kulübü Alman ekibinin kapısını çalarken, Borussia Dortmund'un belirlediği bonservis bedeli herkesi şaşkına çevirdi.

2024'e kadar Borussia Dortmund ile sözleşmesi bulunan Haaland için Chelsea'nin ciddi ilgisi bulunuyor. Ancak Haaland için istenilen bonservis bedeli, transferin askıya alınmasına neden oldu.

Transfer söylentileriyle ilgili konuşan 21 yaşındaki genç oyuncu, kendisi için konuşulan bonservis ücretlerine inanamadı. Chelsea'nin girişimde bulunduğu belirtilen Haaland, "Umarım sadece söylentidir." diye konuştu.

"BİR KİŞİ İÇİN ÇOK PARA"

Borussia Dortmund formasıyla daha fazla başarı elde etmek ve kupalar kazanmak istediğini belirten Norveçli golcü, "3 yıl daha sözleşmem var. Sözleşmemin sonuna kadar burada futbol oynayarak kupalar kazanmak istiyorum." dedi.

Avrupa basınında sıkça konuşulan Chelsea'nin 175 milyon Euro'yu bulan Haaland teklifi, genç golcüyü şaşkına çevirdi.

Haaland, "Umarım hakkımdaki bonservis ücretleri sadece söylentiden ibarettir. Çünkü bir kişi için 175 milyon Euro çok para." diye konuştu.

Erling Haaland için konuşulan bonservis ücretleri gerçekleştiği takdirde, futbol tarihinin en pahalı 2. futbolcusu ünvanını elde edecek. Paris Saint-Germain'in 2017 yılında Neymar için ödediği 222 milyon Euro'luk bonservis bedeli, halen futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeli.

Kariyerinin henüz başındaki Norveçli golcü, kariyerinde çıktığı 153 maçta 106 gol ve 28 asist yaptı. Haaland'ın erken yaşta yakaladığı bu istatistikler, futbol tarihinin en büyük yıldızı olacağı iddialarını destekler nitelikte.

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Haaland için konuşulan ücretler yıldız oyuncuyu şaşkına çevirdi! “Umarım sadece söylentidir…”
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