Josef De Souza havayolları

BEŞİKTAŞ'IN Brezilyalı yıldızı, idmandan bir karesini "Josef havayolları" mesajıyla paylaştı. "Uçabildiğin kadar yükseğe uç" notunu düştü. Taraftarlardan bu paylaşım büyük beğeni aldı.
ERDAL TORUNOĞULLARI GÖREVINI BIRAKTI
BEŞIKTAŞ'TA transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, görevini bırakma kararı aldı. Kısa süre önce Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü olmuş ve kulüp çatısı altına girmişti. Torunoğulları'nın bıraktığı görevi artık Kazancı'nın sürdürmesi bekleniyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Torunoğulları ile yeni bir görevlendirme için görüşme yapacağı da öğrenildi.
İLK HAZIRLIK MAÇI BAŞAKŞEHİR İLE 24 TEMMUZ-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 3 hazırlık maçı oynamayı planlayan siyah-beyazlılar, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampını iptal etmişti. Kartal ilk hazırlık karşılaşmasını bugün Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir ile oynaycak. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'deki mücadele saat 19.00'da başlayacak.