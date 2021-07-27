Manchester United, Raphael Varane ile prensipte anlaştı!

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübü Real Madrid ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Sözleşmenin sağlık kontrollerinin ardından imzalanması beklenirken, transferin 34 milyon sterline mal olduğu basına yansıdı.

2011 yılında Fransız ekibi Lens'ten Real Madrid'e transfer olan Varane, başkent temsilcisinde tüm kulvarlarda 360 maça çıktı.

Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşayan Varane, 2018 Dünya Kupası'nda da Fransa Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşmıştı.