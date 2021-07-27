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Giriş Tarihi: 27.7.2021 20:50 Son Güncelleme: 27.7.2021 20:53

Roger Schmidt'ten Fenerbahçe açıklaması

DHA
Roger Schmidt'ten Fenerbahçe açıklaması

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Schmidt, "Fatih Terim önemli bir teknik adam. Şimdi bu maça odaklanacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe sorularını da yanıtladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turu rövanş maçında PSV Eindhoven, yarın Galatasaray'la mücadele edecek. Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, "İlk maçta iyi seviyede oynadık. Avantajlı başladık. Seyircimizin önünde oynadık. Bu bizim için bir avantajdı. Kutlamanın zamanı değil bir maç daha var. Fatih Terim önemli bir teknik adam. Şimdi bu maça odaklanacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İlk 11'i şu anda açıklamayacağım. Geçen maçtaki 11'den memnundum. Yedeklerden de memnunum. Onlara da şans verebilirim" ifadelerini kullandı.

"HEDEFLERİMİZE ODAKLANIYORUZ"

Schmidt, takımdan ayrılan oyuncularla ilgili, "Hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize odaklanıyoruz. Transfer döneminde kalan ve gidenler oluyor. Kalanlarla yeni gelenlerin adaptasyonuna konsantre oluyoruz. Bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.
Fenerbahçe'den kendisine teklif gelip gelmediği sorulan Schmidt, PSV Eindhoven'da mutlu olduğunu dile getirdi.

OLIVIER BOSCAGLI: GALATASARAY ÖNEMLİ BİR TAKIM

PSV Eindhovenlı futbolcu Olivier Boscagli ise yaptığı açıklamada, "İlk maç 5-1 bitti ama o ilk adımdı. Sonuçta bir maç daha oynanacak. Galatasaray önemli bir takım. Yarına hazır olacaklarını düşünüyorum ama biz de hazır olacağız" dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turu rövanş maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak PSV Eindhoven, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, teknik direktör Roger Schmidt yönetiminde ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışmaları ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

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Roger Schmidt'ten Fenerbahçe açıklaması
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