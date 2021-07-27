Son dakika: Salomon Rondon'dan Beşiktaş'a kötü haber! Rachid Ghezzal gerçeği ve Leicester City...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın bir an önce transferinin bitmesi beklenen Rachid Ghezzal konusu halen daha sonuçlanmadı. Cezayirli yıldız için yapılan son görüşmede menajeri Anoir Fazuli ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılar vakit kaybetmeden Leicester City ile pazarlıklara başlamıştı.