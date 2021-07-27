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Giriş Tarihi: 27.7.2021 15:25 Son Güncelleme: 27.7.2021 15:34

Son dakika: Salomon Rondon'dan Beşiktaş'a kötü haber! Rachid Ghezzal gerçeği ve Leicester City...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Salomon Rondon'dan Beşiktaş'a kötü haber! Rachid Ghezzal gerçeği ve Leicester City...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş, geçen sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarında başrol oynayan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal transferini artık sonlandırmak istiyor. Ghezzal'in kulübü Leicester City ile bonservis görüşmeleri sürerken pazarlıklar da son aşmaya gelindi. Ayrıca Siyah-beyazlılar, Mert Günok transferinde de son gelirken Salomon Rondon transferinden ise kötü haber aldı.

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın bir an önce transferinin bitmesi beklenen Rachid Ghezzal konusu halen daha sonuçlanmadı. Cezayirli yıldız için yapılan son görüşmede menajeri Anoir Fazuli ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılar vakit kaybetmeden Leicester City ile pazarlıklara başlamıştı.

İngiliz ekibinin 3.5 milyon Euro isteğine karşın 2.5 milyon Euro teklif eden Beşiktaş, bu rakamı taksitle ödeme planı sundu.

Ancak Leicester City'nin isteği 3 milyon Euro bonservis ve bu rakamın en az 2 milyon Euro'luk kısmının peşin olarak ödenmesi şeklinde.

İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken, Beşiktaş'ın transferi bu hafta sonlandırması bekleniyor.

RONDON'A İNGİLTERE'DEN TEKLİF GELDİ!

Kartal'ın transfer listesinde yer alan ve bir görüşme de yapılan Salomon Rondon da beklenti oyuncunun Çin ekibi Dalian PRO'dan bonservisini alıp gelmesiydi.

Süreci yakından takip eden siyah-beyazlılar bekleyişini sürdürürken Venezuelalı golcüye İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan da teklif gitti.

Kariyerinde daha önce Newcastle United ve West Bromwich Albion ile Ada deneyimi yaşayan 31 yaşındaki futbolcuya Aston Villa'nın yaptığı maaş teklifi Beşiktaş'ın bir miktar daha aşağısında olduğu ifade edildi.

Rondon konusunda temkinli davranan Beşiktaş, dava süreci yaşamamak adına bonservisini almadan resmi görüşme yapmak istemiyor.

MERT GÜNOK EV BAKIYOR

Siyah-beyazlıların kaleye transferini düşündüğü Mert Günok için 1-2 gün içerisinde nihai sonuç alınması bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi, milli kaleci için Başakşehir'e 1 milyon Euro bonservis önerirken turuncu-lacivertliler bu rakam dışında Tyler Boyd'u da istedi.

BOYD AYRILMAK İSTEMİYOR!

ABD'li oyuncu ise takımdan ayrılmayı düşünmediğini ifade ettiği için para + takas olası görünmüyor.

Beşiktaş, Başakşehir'in istediği 2 milyon Euro bonservis rakamında yapacağı görüşmelerde orta yolu bularak transferi kısa süre içerisinde bitirmenin peşinde.

Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Mert Günok ise şimdiden Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne yakın konumda bulunan Çekmeköy'den kendisine ev bakmaya başladı.

Galatasaray'ın da devreye girdiği konuşulurken Mert'in Beşiktaş'ta as kaleci olarak düşünülmesi ve Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Kara Kartal'a olumlu yaklaştığı ifade edildi.

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Son dakika: Salomon Rondon'dan Beşiktaş'a kötü haber! Rachid Ghezzal gerçeği ve Leicester City...
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