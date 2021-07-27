Son dakika: Beşiktaş uzun süredir bekliyordu! Valentin Rosier transferinde işlem tamam...

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Sporting Lisbon'dan kiraladığı sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, siyah-beyazlıların Türkiye Kupası ve Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlamasında büyük rol oynadı. Uzun süre boyunca Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer yarışına girdiği Rosier için işlemler tamamlandı.
Portekizli genç oyuncu, Galatasaray'ın kendisine ilgisi olmasına rağmen Beşiktaş'ta oynamak için tüm teklifleri reddetmesi, siyah-beyazlıların elini güçlendiren neden olmuştu.
Beşiktaş'ın uzun süre önce anlaşmaya vardığı Valentin Rosier transferinde beklenen süreç tamamlandı. Siyah beyazlı ekip Sporting Lizbon ile eksik evrak konusundaki prosedürlerini bitirdi. Sözleşmeler karşılıklı imza için kulüplere gönderildi.
24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 33 maça çıkmış ve 1 gol, 7 asistle oynamıştı.