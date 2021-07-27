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Giriş Tarihi: 27.7.2021 19:09 Son Güncelleme: 27.7.2021 19:19

Son dakika: Beşiktaş uzun süredir bekliyordu! Valentin Rosier transferinde işlem tamam...

Son dakika: Beşiktaş uzun süredir bekliyordu! Valentin Rosier transferinde işlem tamam...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın geçen sezon kadrosunda bulunan ve gelen şampiyonluklara direkt olarak katkı veren Portekizli sağ bek oyuncusu Valentin Rosier transferinde işlemler tamamlandı. Siyah-beyazlılar, uzun süre önce anlaşmaya vardığı Rosier için kulübü Sporting Lisbon ile görüşüyordu. Kulüpler arasındaki görüşmelerde de anlaşma sağlayan Beşiktaş, Rosier transferini bitirdi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Sporting Lisbon'dan kiraladığı sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, siyah-beyazlıların Türkiye Kupası ve Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlamasında büyük rol oynadı. Uzun süre boyunca Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer yarışına girdiği Rosier için işlemler tamamlandı.

Portekizli genç oyuncu, Galatasaray'ın kendisine ilgisi olmasına rağmen Beşiktaş'ta oynamak için tüm teklifleri reddetmesi, siyah-beyazlıların elini güçlendiren neden olmuştu.

Beşiktaş'ın uzun süre önce anlaşmaya vardığı Valentin Rosier transferinde beklenen süreç tamamlandı. Siyah beyazlı ekip Sporting Lizbon ile eksik evrak konusundaki prosedürlerini bitirdi. Sözleşmeler karşılıklı imza için kulüplere gönderildi.

24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 33 maça çıkmış ve 1 gol, 7 asistle oynamıştı.

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Son dakika: Beşiktaş uzun süredir bekliyordu! Valentin Rosier transferinde işlem tamam...
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