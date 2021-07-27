Lionel Messi - Cristiano Ronaldo sonrası Mbappe ile birlikte dünya futbola damgasını vurması beklenen Erling Haaland'ın yeni adresi belli oldu. İspanyol basını, Norveçli golcü ile ilgili çok konuşulacak bir takas iddiasını ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...
Son 15 yıla damgasını vuran bu insanüstü iki adamın yerini artık Mbappe ve Haaland'ın alması bekleniyor.
PSG forması giyen Kylian Mbappe ile Borussia Dortmund'da oynayan Erling Haaland'ın yeni adresinin neresi olacağı ise hala merak konusu...
Fransız genç yeteneğin Real Madrid'de oynamak istediği biliniyor. Hatta 1 yıl kalan sözleşmesini tamamlayıp bedelsiz olarak Los Galacticos'a gideceği de iddialar arasında...
Borussia Dortmund'un altın çocuğu Haaland ise Chelsea, Manchester United, Juventus gibi dünya devlerinin 1 numaralı gözdesi durumunda...
Norveçli golcü ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ise İspanyol Mundo Deportivo gazetesinden geldi.
Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın 85 milyon Euro ödedikleri Jadon Sancho'nun eski takım arkadaşı Haaland'ı kadrosuna katmak için Anthony Martial'i takasta kullanabileceği belirtildi.
PSV Eindhoven'dan Donyell Malen'ı 35 milyon Euro'ya kadrosuna katmak üzere olan Dortmund'un Haaland için 150 milyon Sterlin istediği biliniyor.
Ancak 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 2022 yılında "75 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor.
Bu sebeple Alman devinin Haaland'ı bu transfer sezonunda satarak Norveçli golcüden daha fazla para kazanması bekleniyor.
Haberde ayrıca Donyell Malen transferiyle forvet hattını güçlendirecek olan Dortmund'un Haaland'ın Manchester United'a gidişine izin verebileceği kaydedildi.
Bu arada Manchester United'ın Haaland için gözden çıkardığı Anthony Martial ile Barcelona ve Tottenham da ilgileniyor.
Erling Haaland ise Borussia Dortmund'da çıktığı 59 maçta 57 gol atarken, 15 asist yaptı.