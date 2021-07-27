Son dakika haberi... Lionel Messi - Cristiano Ronaldo sonrası Mbappe ile birlikte dünya futbola damgasını vurması beklenen Erling Haaland'ın yeni adresi belli oldu. İspanyol basını, Norveçli golcü ile ilgili çok konuşulacak bir takas iddiasını ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Lionel Messi - Cristiano Ronaldo sonrası Mbappe ile birlikte dünya futbola damgasını vurması beklenen Erling Haaland'ın yeni adresi belli oldu. İspanyol basını, Norveçli golcü ile ilgili çok konuşulacak bir takas iddiasını ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...