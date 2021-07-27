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Giriş Tarihi: 27.7.2021 11:43 Son Güncelleme: 27.7.2021 12:00

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak, yeni adresi belli oldu! Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland...

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Son dakika: Dünya bu takası konuşacak, yeni adresi belli oldu! Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland...

Son dakika haberi... Lionel Messi - Cristiano Ronaldo sonrası Mbappe ile birlikte dünya futbola damgasını vurması beklenen Erling Haaland'ın yeni adresi belli oldu. İspanyol basını, Norveçli golcü ile ilgili çok konuşulacak bir takas iddiasını ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Lionel Messi - Cristiano Ronaldo sonrası Mbappe ile birlikte dünya futbola damgasını vurması beklenen Erling Haaland'ın yeni adresi belli oldu. İspanyol basını, Norveçli golcü ile ilgili çok konuşulacak bir takas iddiasını ortaya attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Haaland'ın yeni adresi belli oldu, Messi ve Ronaldo...

Dünya futbolu Lionel Messi-Cristiano Ronaldo rekabetinin artık son dönemlerini yaşıyor.

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Haaland'ın yeni adresi belli oldu, Messi ve Ronaldo...

Son 15 yıla damgasını vuran bu insanüstü iki adamın yerini artık Mbappe ve Haaland'ın alması bekleniyor.

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Haaland'ın yeni adresi belli oldu, Messi ve Ronaldo...

PSG forması giyen Kylian Mbappe ile Borussia Dortmund'da oynayan Erling Haaland'ın yeni adresinin neresi olacağı ise hala merak konusu...

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Haaland'ın yeni adresi belli oldu, Messi ve Ronaldo...

Fransız genç yeteneğin Real Madrid'de oynamak istediği biliniyor. Hatta 1 yıl kalan sözleşmesini tamamlayıp bedelsiz olarak Los Galacticos'a gideceği de iddialar arasında...

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Haaland'ın yeni adresi belli oldu, Messi ve Ronaldo...

Borussia Dortmund'un altın çocuğu Haaland ise Chelsea, Manchester United, Juventus gibi dünya devlerinin 1 numaralı gözdesi durumunda...

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Haaland'ın yeni adresi belli oldu, Messi ve Ronaldo...

Norveçli golcü ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ise İspanyol Mundo Deportivo gazetesinden geldi.

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Haaland'ın yeni adresi belli oldu, Messi ve Ronaldo...

Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın 85 milyon Euro ödedikleri Jadon Sancho'nun eski takım arkadaşı Haaland'ı kadrosuna katmak için Anthony Martial'i takasta kullanabileceği belirtildi.

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Haaland'ın yeni adresi belli oldu, Messi ve Ronaldo...

PSV Eindhoven'dan Donyell Malen'ı 35 milyon Euro'ya kadrosuna katmak üzere olan Dortmund'un Haaland için 150 milyon Sterlin istediği biliniyor.

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Haaland'ın yeni adresi belli oldu, Messi ve Ronaldo...

Ancak 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 2022 yılında "75 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunuyor.

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Haaland'ın yeni adresi belli oldu, Messi ve Ronaldo...

Bu sebeple Alman devinin Haaland'ı bu transfer sezonunda satarak Norveçli golcüden daha fazla para kazanması bekleniyor.

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Haaland'ın yeni adresi belli oldu, Messi ve Ronaldo...

Haberde ayrıca Donyell Malen transferiyle forvet hattını güçlendirecek olan Dortmund'un Haaland'ın Manchester United'a gidişine izin verebileceği kaydedildi.

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Haaland'ın yeni adresi belli oldu, Messi ve Ronaldo...

Bu arada Manchester United'ın Haaland için gözden çıkardığı Anthony Martial ile Barcelona ve Tottenham da ilgileniyor.

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Haaland'ın yeni adresi belli oldu, Messi ve Ronaldo...

Martial, Manchester United formasıyla çıktığı 258 maçta 78 gol, 50 asistlik performans sergiledi.

Son dakika: Dünya bu takası konuşacak! Haaland'ın yeni adresi belli oldu, Messi ve Ronaldo...

Erling Haaland ise Borussia Dortmund'da çıktığı 59 maçta 57 gol atarken, 15 asist yaptı.

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