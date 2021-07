Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Gedson Fernandes ve Ghezzal açıklaması! "Vermek istemediler..."

Fatih Terim'in sözleri şöyle...

"Gedson Galatasaray'da çok mutlu oldu. Biz de onu seviyoruz. Bu sene Gedson'u vermek istemediklerini söylediler. Bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz, her an her şey olabilir. Ama son cümle buydu. Türkiye'den başka kulüplerin de istediğini söylediler. Ama Gedson'un Galatasaray'dan başka takıma geleceğini zannetmiyorum"