Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Gedson Fernandes ve Ghezzal açıklaması! "Vermek istemediler..."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta PSV'ye karşı alınan 5-1'lik yenilginin ardından ikinci maçta Hollanda ekibini İstanbul'da ağırlayacak olan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik adam, transferin çok konuşulan isimleri Rachid Ghezzal, Gedson Fernandes ve Olimpiu Morutan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim'in sözleri şöyle...
"Gedson Galatasaray'da çok mutlu oldu. Biz de onu seviyoruz. Bu sene Gedson'u vermek istemediklerini söylediler. Bazı şeylerin değişmesini bekliyoruz, her an her şey olabilir. Ama son cümle buydu. Türkiye'den başka kulüplerin de istediğini söylediler. Ama Gedson'un Galatasaray'dan başka takıma geleceğini zannetmiyorum"
Ben bizzat Ghezzal'i çok istedim. Hiç reddetmedim. Tam aksine çok istedim. Bizatihi rica ettim.
Morutan, Galatasaray'a haber yollamış, ben de izledim. Makul bir paraya herhalde Galatasaray'a yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan birisi. Top ayağındayken herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği bir oyuncu.