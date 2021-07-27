Son dakika: Mbaye Diagne’nin satışını bekleyen Galatasaray’a müjdeli haber! Sürpriz talip…

Galatasaray, PSV maçında Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle birlikte yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek. Hem Avrupa hem de ligde mücadele edebilecek bir kadro için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, üst üste yeni transferleri açıkladı.