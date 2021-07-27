Son dakika: Mbaye Diagne’nin satışını bekleyen Galatasaray’a müjdeli haber! Sürpriz talip…

Son dakika… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda PSV maçına hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, ilk maçta alınan 5-1'lik yenilgi nedeniyle tura olan umudunu büyük ölçüde kaybetti.
Galatasaray, PSV maçında Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle birlikte yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek. Hem Avrupa hem de ligde mücadele edebilecek bir kadro için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, üst üste yeni transferleri açıkladı.
Transfer döneminin başında Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı açıklayan sarı-kırmızılılar, uzun süreli bir aranın ardından 3 transferi aynı anda resmiyete kavuşturdu.
PSV maçında alınan yenilginin hemen ardından Alexandru Cicaldau, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt transferlerini bitiren Galatasaray, henüz transfere nokta koymadı.
DİAGNE'DEN MÜJDELİ HABER
Transferlerde hızlı aşamalar kaydetmek için takımda yer alan yüksek bütçeli yıldız oyuncuların ayrılmasını bekleyen sarı-kırmızılılara Diagne'den müjdeli haber geldi.
Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao gibi maaşları yüksek ve mali dengeyi bozan yıldızları için teklif bekleyen Galatasaray, bu isimlere kulüp bulmaları gerektiğini iletmişti.
2019-2020 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Senegalli golcü Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formayla bir türlü beklenen etkiyi gösterememişti.
Galatasaray kariyeri, farklı takımlara kiralanmakla geçen Diagne, son olarak geçtiğimiz yılın devre arasında Premier Lig ekiplerinden West Bromwich'e kiralanmıştı.
Premier Lig'de taraftarını ve teknik heyetini etkileyen bir performans gösteren golcü oyuncu, West Bromwich'in küme düşmesi nedeniyle takımda tutunamadı.
Premier Lig'den Crystal Palace gibi kalburüstü takımların ilgisi olduğu söylenen Diagne için henüz resmi bir teklif Galatasaray'a ulaşmadı.
Öte yandan İtalya'da yayın yapan Tuttomercatoweb isimli haber sitesi, Mbaye Diagne için Serie A ekiplerinden Cagliari'nin ilgisi olduğunu yazdı.
Habere göre, golcü oyuncu için menajerler aracılığıyla girişimde bulunan Cagliari, 26 yaşındaki golcüsü Giovanni Simeone'nin takımdan ayrılması dahilinde Diagne'ye teklif götürecek.