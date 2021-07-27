Forvet takviyesi için bir süredir Sörloth ve Artem Dovbyk için nabız yoklayan Trabzonspor, sürpriz bir hamle yaparak Real Sociedad'ın Brezilyalı oyuncusu Willian Jose için harekete geçti.
29 yaşındaki futbolcunun kulübü ve menajeriyle görüşmelere başlayan bordo- mavililer, ilk teklifini iletti.
Ancak İspanyol ekibi, oyuncunun satış listesinde olduğunu belirterek diğer teklifleri değerlendirmeyeceklerini bildirdi.
10 milyon Euro'dan kapı açan Real Sociedad'ın 8'e kadar düştüğü, Trabzonspor'un fiyatın biraz daha aşağı çekilmesi halinde taksitli bir teklif sunacağı öğrenildi.
"UMUT MERAŞ'TAN VAZGEÇTİK"
Bu arada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, milli sol bek Umut Meraş'tan ekonomik sebepler nedeniyle vazgeçtiklerini açıklarken, ayrılacak oyuncuların durumuna göre kadroya bir forvet katabileceklerini de bildirdi.
LOCALAR SATIŞA ÇIKARILDI
Öte yandan Trabzonspor'da locaların satışına başlandı. Tam kapasite ile kullanılacak locaların fiyatı, batı VIP 750 bin, köşe ve doğu 400 bin, kale arkaları ise 150 bin lira olarak belirlendi.