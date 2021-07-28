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Giriş Tarihi: 28.7.2021 14:44

Emrah Başsan, Kayserispor’da

İHA
Emrah Başsan, Kayserispor’da

Yukatel Kayserispor, Erzurumspor ile sözleşmesi sona eren Emrah Başsan’ı kadrosuna kattığı açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Yuaktel Kayserispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar geçen sezon Erzurumspor'da forma giyen Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Takıma katılarak çalışmalara başlayan başarılı kanat oyuncusu Emrah Başsan, resmi imzayı atarak Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Emrah Başsan, geçen sezon 38 maçta forma giyerken 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Emrah Başsan yeni sezonda Yukatel Kayserispor'da 17 numaralı formayı giyecek.

Kayserispor'un yeni transferi Emrah Başsan, "Formamın hakkını vermeden asla çıkartmayacağım, inşallah başarılı, kazasız belasız çok güzel bir sezon geçireceğiz" dedi.

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Emrah Başsan, Kayserispor’da
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