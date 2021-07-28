Haber turu

Rosier bugün İstanbul'da!
Beşiktaş'ın uzun süre önce anlaşmaya vardığı Valentin Rosier'in transferinde beklenen süreç tamamlandı. Siyah-beyazlı ekip, Sporting ile evrak prosedürlerini tamamladı. Sözleşmeler karşılıklı imza için kulüplere gönderildi. 24 yaşındaki Fransız futbolcununbugün Portekiz'den İstanbul'a gelerek kendisini4 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan imzayı atmasıbekleniyor. Kartal, başarılı sağ bek için 300 bin Euro kiralama ücreti ödeyecek. Sezon sonunda ise 4.5 milyon Euro'luk satın alma maddesi otomatik devreye girecek. Rosier, Beşiktaş'tan yıllık 1 milyon 350 bin Euro kazanacak.
CENGİZ: SAĞLIK DURUMUM İYİ
G.SARAY eski başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili dün divan kurulu üyesi Hayri Kozak, "İki gün evvel Mustafa başkanla konuştum. Hiç iyi değil. En son çok ağır bir ilaç vermişler. Yani gidişat iyi değil. Allah yardımcısı olsun" açıklaması yaptı. Bunun üzerine Cengiz'in durumu merak konusu oldu. Tedavisi hastanede süren Mustafa Cengiz, "Genel durumumiyi. Tedavi sürecim devam ediyor" dedi.
BOEY İLK İDMANINA ÇIKTI G.SARAY'INyeni transferiSacha Boey dün yeniarkadaşlarıyla tanıştı.Müzede Metin Oktay pozuveren 20 yaşındaki sağbek, ilk antrenmanınada katıldı.