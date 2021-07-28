Nihat Özdemir'den yayıncı kuruluş açıklaması! "Bu mücadeleyi kendi işim için yapmadım"

Bıcak kemiğe dayandığı zaman ödemeler yapıldı diyorsunuz'' şeklindeki açıklamaları hakkında konuşan Nihat Özdemir, "Yayıncı kuruluş ile yaptığımız mücadeleyi kendi işim için yapmadım. Verdiğimiz mesai, çektiğimiz sıkıntıyı anlatamam. Biz 4 arkadaş bu mücadele ile bu duruma getirebildik. Sayın Fikret Orman, Mehmet Sepil, Ahmet Nur Çebi döneminde elimizden geleni yaptık ancak bu kadar yapabildik. Pandemi hemen hemen iki yıl sürdü. Türkiye'deki döviz olayları yaşanıyor. Ayrıca sözleşmede diyor ki herhangi bir durumda uyarlama yapılacak maddesi var. Ana sözleşmede var bu. Sayın Göksel bey bunu hatırlar. İki yılda aldığımız para 5 milyar+KDV. Bu paranın sadece yüzde 4'ünü federasyona, gerisini ise tüm liglere ve hakemlere harcadık. Sayın Ali Koç diyor ki; yayıncı kuruluşla probleminiz var mı evet tabii ki var. 4 seneyi tamamladık. Ben bu ihaleyi yapmadım, ihale komisyonunda da yoktum. Ama federasyondan ve kulüplerden 4 temsilci vardı. Biz göreve geldiğimizde 1 Haziran 2019 da beIN genel müdürlüğüne gittim ve 3 sayfa liste koydular önümüze. Sorunlar, sorunlar, sorunlar. Elimizden geldikçe sorunlarını halletik. Büyük sıkıntı çekiyoruz Sayın Ali Koç. Şimdi son bir hedefimiz kaldı. Son yıl taksitini son yıl sözleşmesinin rakamını bağlamak ve bu rakamı da bağlarken tek başımıza hareket etmeyeceğiz. Ahmet Ağaoğlu ve Kulüpler Birliği'nin yönetim kurulu ile görüşeceğiz. Anlaşmayı imzalayacağız. Son yıl sözleşmesinin rakamını bağlamak. Bunu yaparken de kendi başımıza hareket etmeyeceğiz. İlk yüzde 25 taksitini de alacağız siz kulüplerimize dağıtacağız. 4 büyüklerin yayıncı kuruluş geliri belki yüzde 40'ı bulmuyor. Ama 2'nci, 3'üncü Lig takımlarında yüzde 70 yüzde 90'larını buluyor. 4 kulüp beni aramıyor fakat diğer kulüplerle telefonlarımız durmuyor. Çoğu başkan parayı kasasında görmeden harcama yapmıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Kendi iş hayatımda bu kadar mesai yapmıyorum. Son yılında pazarlığını bitireceğiz ve size sunacağız. Sizden olur alıp yolumuza öyle devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.