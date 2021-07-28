Süper Lig'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Real Sociedad Başkanı Jokin Aperribay, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer teklifinde bulunduğu Willian Jose'nin durumuyla ilgili net konuştu. İspanyol basını, Brezilyalı golcü için bir kulübün daha devreye girdiğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...
'3 Büyükler' daha önce Leipzig'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth için karşı karşıya gelmişti.
WILLIAN JOSE, REAL SOCIEDAD'DAN AYRILIYOR
Trabzonspor ve Beşiktaş şimdi de Real Sociedad'ın forveti Willian Jose'yi transfer etmek için kıyasıya bir yarış içerisine girdi.
Brezilyalı golcünün geçen sezon 13 maçta 3 gol, 1 asistle oynadığı La Liga ekibinden kesin olarak ayrılması bekleniyor.
BAŞKAN KONUŞTU: FARKLI KULÜPLERLE KONUŞUYORUZ
Real Sociedad Başkanı Jokin Aperribay da Willian Jose'nin transfer durumuyla ilgili net konuştu.
Aperribay, "Willian için farklı kulüplerle konuşuyoruz. Ve bu görüşmeler ilerledikçe takımdan ayrılacağını anlıyorum.
Ayrılması için aciliyetimiz yok. Görüşmelerde anlaşma sağlarsak kulüpten ayrılacak. Olmazsa kalacak ve oynamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DIŞINDA KRASNODAR DA TEKLİF YAPTI
AS'ın haberinde Beşiktaş, Trabzonspor ve Krasnodar'ın Willian Jose için transfer teklifinde bulunduğu kaydedildi.
Haberde Real Sociedad'ın kadroda tutmak istemediği Brezilyalı golcüyü er ya da geç satmak zorunda kalacağı belirtildi.
8 MİLYON EURO İSTENİYOR
Real Sociedad'ın Willian Jose için 8 milyon Euro bonservis bedeli istediği ayrıca transfer ücretinin yüzde 30'unun Maldonado takımına kalacağının altı çizildi.
2011 yılında Brezilya ekibi Baureiri'den Uruguay takımı Maldonado'ya transfer olan Willian Jose, 2016'da ise 6 milyon Euro bedelle Real Sociedad'ın yolunu tutmuştu.
29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu geçen sezon Premier Lig ekibi Wolverhampton'da kiralık olarak forma giymiş ve oynadığı 17 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.