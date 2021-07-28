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Giriş Tarihi: 28.7.2021 11:51 Son Güncelleme: 28.7.2021 11:52

Son dakika: Başkan Willian Jose'yi resmen açıkladı! Beşiktaş ve Trabzonspor teklif yapmıştı

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Son dakika: Başkan Willian Jose'yi resmen açıkladı! Beşiktaş ve Trabzonspor teklif yapmıştı

Süper Lig'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Real Sociedad Başkanı Jokin Aperribay, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer teklifinde bulunduğu Willian Jose'nin durumuyla ilgili net konuştu. İspanyol basını, Brezilyalı golcü için bir kulübün daha devreye girdiğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Real Sociedad Başkanı Jokin Aperribay, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer teklifinde bulunduğu Willian Jose'nin durumuyla ilgili net konuştu. İspanyol basını, Brezilyalı golcü için bir kulübün daha devreye girdiğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Başkan Willian Jose'yi resmen açıkladı! Beşiktaş ve Trabzonspor teklif yapmıştı

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Son dakika: Başkan Willian Jose'yi resmen açıkladı! Beşiktaş ve Trabzonspor teklif yapmıştı

'3 Büyükler' daha önce Leipzig'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth için karşı karşıya gelmişti.

Son dakika: Başkan Willian Jose'yi resmen açıkladı! Beşiktaş ve Trabzonspor teklif yapmıştı

WILLIAN JOSE, REAL SOCIEDAD'DAN AYRILIYOR

Trabzonspor ve Beşiktaş şimdi de Real Sociedad'ın forveti Willian Jose'yi transfer etmek için kıyasıya bir yarış içerisine girdi.

Son dakika: Başkan Willian Jose'yi resmen açıkladı! Beşiktaş ve Trabzonspor teklif yapmıştı

Brezilyalı golcünün geçen sezon 13 maçta 3 gol, 1 asistle oynadığı La Liga ekibinden kesin olarak ayrılması bekleniyor.

Son dakika: Başkan Willian Jose'yi resmen açıkladı! Beşiktaş ve Trabzonspor teklif yapmıştı

BAŞKAN KONUŞTU: FARKLI KULÜPLERLE KONUŞUYORUZ

Real Sociedad Başkanı Jokin Aperribay da Willian Jose'nin transfer durumuyla ilgili net konuştu.

Son dakika: Başkan Willian Jose'yi resmen açıkladı! Beşiktaş ve Trabzonspor teklif yapmıştı

Aperribay, "Willian için farklı kulüplerle konuşuyoruz. Ve bu görüşmeler ilerledikçe takımdan ayrılacağını anlıyorum.

Son dakika: Başkan Willian Jose'yi resmen açıkladı! Beşiktaş ve Trabzonspor teklif yapmıştı

Ayrılması için aciliyetimiz yok. Görüşmelerde anlaşma sağlarsak kulüpten ayrılacak. Olmazsa kalacak ve oynamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Başkan Willian Jose'yi resmen açıkladı! Beşiktaş ve Trabzonspor teklif yapmıştı

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DIŞINDA KRASNODAR DA TEKLİF YAPTI

AS'ın haberinde Beşiktaş, Trabzonspor ve Krasnodar'ın Willian Jose için transfer teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Son dakika: Başkan Willian Jose'yi resmen açıkladı! Beşiktaş ve Trabzonspor teklif yapmıştı

Haberde Real Sociedad'ın kadroda tutmak istemediği Brezilyalı golcüyü er ya da geç satmak zorunda kalacağı belirtildi.

Son dakika: Başkan Willian Jose'yi resmen açıkladı! Beşiktaş ve Trabzonspor teklif yapmıştı

8 MİLYON EURO İSTENİYOR

Real Sociedad'ın Willian Jose için 8 milyon Euro bonservis bedeli istediği ayrıca transfer ücretinin yüzde 30'unun Maldonado takımına kalacağının altı çizildi.

Son dakika: Başkan Willian Jose'yi resmen açıkladı! Beşiktaş ve Trabzonspor teklif yapmıştı

2011 yılında Brezilya ekibi Baureiri'den Uruguay takımı Maldonado'ya transfer olan Willian Jose, 2016'da ise 6 milyon Euro bedelle Real Sociedad'ın yolunu tutmuştu.

Son dakika: Başkan Willian Jose'yi resmen açıkladı! Beşiktaş ve Trabzonspor teklif yapmıştı

29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu geçen sezon Premier Lig ekibi Wolverhampton'da kiralık olarak forma giymiş ve oynadığı 17 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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