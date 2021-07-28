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Giriş Tarihi: 28.7.2021 11:56 Son Güncelleme: 28.7.2021 12:21

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci ve yabancı kuralı sözleri

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci ve yabancı kuralı sözleri

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Nihat Özdemir, "Yeni sezon maçlarında tribünler yüzde elli, localar ise yüzde yüz seyirci kapasitesiyle oynanacak" dedi. Özdemir yabancı kuralı ile ilgili olarak ise "Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık, sizlerden gelen talep nedeniyle bunu erteledik. 2021-2022 sezonundan itibaren bu kararı uygulayacağımızı sizlere bildirdik. Amacımız tüm kulüplerin planlamalarını buna göre yapmasıydı" şeklinde konuştu.

Türk futbol ailesi Ankara'da toplandı! TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve genel kurul delegelerinin katılımıyla yapılan genel kurulda divan kurulu oluşturuldu. Divan başkanlığına Mehmet Büyükekşi seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda gündemde yer alan "TFF Statüsü'nde değişiklik yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi" maddesi oy çokluğu ile gündemden çıkarıldı. Tahkim, disiplin ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararları için önerge verileceğine ilişkin TFF Genel Kuruluna 10 dakika ara verildi. Yeniden başlayan genel kurulda Büyükekşi, 93 imza ile verilen yeni önergenin içeriğinde tahkim, disiplin, ve UÇK'nın bundan sonraki genel kurulda 16'ncı maddenin tekrar gündemde görüşmesini delege oyuna sundu. Oy birliği ile kabul edilen madde gündeme eklenerek devam edilen genel kurulda görüşülecek.

İŞTE NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI...

'KULÜPLER İÇİN SINIRI 16'YA ÇIKARDIK'

Geçen sezon kulüplerimizin rahat hareket etmesi için yabancı oyuncu sayısını 16'ya çıkardık. Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık, sizlerden gelen talep nedeniyle bunu erteledik. 2021-2022 sezonundan itibaren bu kararı uygulayacağımızı sizlere bildirdik. Amacımız tüm kulüplerin planlamalarını buna göre yapmasıydı.

'TARAFTARLAR BU SEZON MAÇ İZLEYEBİLECEK...'

Stadyum kapasitelerinin yüzde ellisi, locaların yüzde yüzü olmak üzere taraftarlarımız bu sezon maç izleyebilecekler. Salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlayacağız.

"EURO 2020'DEN GEREKLİ DERSLERİ ALDIK"
A Milli Takımımız, yoğun bir dönem geçirdi. Elemelerde Hollanda ve Norveç'i yendiğimiz ve zirve yaptığımız dönem, EURO 2020'de bizi üzen sonuçlarla tamamlandı. EURO 2020'den gerekli dersleri aldık ve rotamızı Dünya Kupası'na çevirdik. Hocamız Şenol Güneş ve oyuncularına güveniyoruz.

"PSG-BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ÜLKECE GÖSTERDİĞİMİZ TAVIR DÜNYA FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ"
PSG-Başakşehir maçında Webo'nun maruz kaldığı ırkçılık karşısında başta Başakşehir olmak üzere ülkece gösterdiğimiz tavır, dünya futbol tarihine geçmiştir. Cumhuriyetimizin ve TFF'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında İstanbul, Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak.

"YAYIN HAKLARININ SÜPER LİG A.Ş'YE DEVREDİLMESİNİ DESTEKLİYORUZ"
Kulüpler Birliği'nin uzun zamandır gündeminde olan Süper Lig A.Ş'nin kurulması konusunda mutabık kaldık. TFF'nin kanunen sahip olduğu yayın haklarının, kurulacak Süper Lig A.Ş'ye devredilmesini TFF olarak destekliyoruz.

"ZEMİN KONUSUNDA YAPTIRIMLAR UYGULAYACAĞIZ"
2022-2023 sezonu ile birlikte TFF 1. Lig'de de VAR uygulamasını kullanmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz sezon statların çimleri çok konuşuldu. Bu konuda kararlar aldık, yaptırımlar uygulayacağız. Sizlerin de desteğiyle bu sorunları çözeceğiz. Uluslararası rekabette de daha güçlü olmamız gerekiyor.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci ve yabancı kuralı sözleri
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