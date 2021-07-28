TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci ve yabancı kuralı sözleri

Türk futbol ailesi Ankara'da toplandı! TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve genel kurul delegelerinin katılımıyla yapılan genel kurulda divan kurulu oluşturuldu. Divan başkanlığına Mehmet Büyükekşi seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda gündemde yer alan "TFF Statüsü'nde değişiklik yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi" maddesi oy çokluğu ile gündemden çıkarıldı. Tahkim, disiplin ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararları için önerge verileceğine ilişkin TFF Genel Kuruluna 10 dakika ara verildi. Yeniden başlayan genel kurulda Büyükekşi, 93 imza ile verilen yeni önergenin içeriğinde tahkim, disiplin, ve UÇK'nın bundan sonraki genel kurulda 16'ncı maddenin tekrar gündemde görüşmesini delege oyuna sundu. Oy birliği ile kabul edilen madde gündeme eklenerek devam edilen genel kurulda görüşülecek.

İŞTE NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI...

'KULÜPLER İÇİN SINIRI 16'YA ÇIKARDIK'

Geçen sezon kulüplerimizin rahat hareket etmesi için yabancı oyuncu sayısını 16'ya çıkardık. Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık, sizlerden gelen talep nedeniyle bunu erteledik. 2021-2022 sezonundan itibaren bu kararı uygulayacağımızı sizlere bildirdik. Amacımız tüm kulüplerin planlamalarını buna göre yapmasıydı.

'TARAFTARLAR BU SEZON MAÇ İZLEYEBİLECEK...'

Stadyum kapasitelerinin yüzde ellisi, locaların yüzde yüzü olmak üzere taraftarlarımız bu sezon maç izleyebilecekler. Salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlayacağız.