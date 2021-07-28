Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Riva kampını tamamladı
Giriş Tarihi: 28.7.2021 21:05

Trabzonspor, Riva kampını tamamladı

AA
Trabzonspor, Riva kampını tamamladı

Trabzonspor, bu akşam gerçekleştirdiği antrenmanla Riva kampını tamamladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili takımın Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

Sakatlıkları bulunan Fode Koita ve Koray Kılınç idmana katılmadı.

Bu gece Trabzon'a hareket edecek, bordo-mavili ekip iki gün izin yapacak. Trabzonspor 2021-2022 sezonu hazırlıklarını 31 Temmuz Cumartesi günü kendi tesislerinde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: İşçi ve işverenler dikkat! Günlük çalışma süreleri değişti
Seda Sayan'dan hastane odasında duygusal paylaşım! Hasta yatağındaki eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı...
Üniversite taban puanları ve kontenjanları 2021: Sözel, sayısal, eşit ağırlık 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve üniversite kontenjanları ile başarı sıralaması
2 yıllık ön lisans bölümlerin tam listesi | Eşit ağırlık, sözel ve sayısal iki yıllık ön lisans bölümleri ve taban puanları ile başarı sıralamaları 2021
Son dakika: Dünya bu takası konuşacak, yeni adresi belli oldu! Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland...
Altın fiyatları yön bulacak! Dünya o saate kilitlendi: Altın 2 soru arasında sıkıştı
Son dakika haberler | Metin ve Nejla Büyükşen cinayetinde flaş ifade: 100 bin tl...
Son dakika: Fenerbahçe'de Boupendza transferinde sıcak gelişme! Canlı yayında açıkladı
Polislik taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamaları! 2021 Polislik PMYO için kaç puan ve kaç net yapmak gerekli?
200 - 220 - 240 ve 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümleri, başarı sıralamaları ve taban puanları 2021
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Riva kampını tamamladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA