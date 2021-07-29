Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dorukhan Toköz Trabzonspor'a yakın! Abdullah Avcı çok istiyor
Giriş Tarihi: 29.7.2021 09:09 Son Güncelleme: 29.7.2021 09:24

Dorukhan Toköz Trabzonspor'a yakın! Abdullah Avcı çok istiyor

YUNUS EMRE SEL
Dorukhan Toköz Trabzonspor'a yakın! Abdullah Avcı çok istiyor

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Trabzonspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımı olan bordo-mavililer; Hamsik, Bruno Perez, Gervinho, Koita ve İsmail Köybaşı'nı kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, Beşiktaş ile sözleşme uzatmayan Dorukhan Toköz'ü de bitirme noktasına getirdi. İşte detaylar...

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Hamsik, Koita, Gervinho, Perez ve İsmail Köybaşı'na imza attıran bordo-mavililer, Dorukhan Toköz transferinde de mutlu sona ulaşmaya yakın.

Trabzonspor, Beşiktaş'la kontrat uzatmayan Dorukhan Toköz'ün transferinde önemli mesafe kat etti.

Hem orta sahayı hem de sağ beki yedekleyecek bir oyuncu arayan bordo-mavililer, 25 yaşındaki futbolcuyu resmi görüşmeleri başlatmak için İstanbul'a davet etti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek Dorukhan, ilk görüşmede yüksek maaş talep etmişti.

Abdullah Avcı'nın da Beşiktaş'ta çalıştığı oyuncuyu istemesi nedeniyle görüşmeler hız kazandı.

Ücret konusunda anlaşılırsa Dorukhan, Trabzonspor forması giyecek.

AVCI: B TAKIMI KURULMALI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün bordo-mavili takımın idmanı öncesi basın toplantısı düzenledi. İşte tecrübeli çalıştırıcıdan satır başları...

"Sahada hakimiyeti elinde tutan, coşkulu, tempolu ama içinde akıl olan bir oyun istiyoruz. Trabzonspor'un olduğu yerde hedef zirvedir.

Kulüp olarak erken çalıştık. 5 transferi çoğu takım gerçekleştiremedi, acele transferler yapılıyor. Kulübün bütçesine, sisteme ve organizasyona uygun 2 transfer yapmak istiyoruz.

U19 takımımız şampiyon oldu. Kadromuzda 9 tane kendi kaynağımızdan oyuncu var. Ligin altyapıdan en çok oyuncu oynatan takımıyız. Bu çocuklar için de taraftarımızdan sabır istiyorum.

Yerli-yabancı rekabetini getirecek ortamı sağlamamız gerekiyor. Trabzonspor'un B Takımı'nın da olması lazım. 19'a kadar gelebiliyorsa geliyor, olmazsa 19-23 tekrar sıçrama aralığıdır. Oyuncu oynadığında gelişebiliyor. Burada bir kaynak var ve onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Seda Sayan'dan hastane odasında duygusal paylaşım! Hasta yatağındaki eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı...
Son dakika: Yeni takımı merak ediliyordu! Cristiano Ronaldo o paylaşımıyla duyurdu…
Son dakika Galatasaray haberi: Fernando Muslera’nın o hareketi Fatih Terim’i çileden çıkardı! Yenilen gol sonrası…
Almanya’da ilginç yasaklar!
Son dakika haberler... Emeklilik bekleyenlere müjde! Başvuru için tarih belli oldu
Rahmi Özkan için ortaya atılan 'öldü' iddialarına Müge Anlı yaptığı paylaşımla cevap verdi! İşte Müge Anlı'nın o paylaşımı!
Manavgat'tan son dakika: Gün ağardı felaketin boyutu ortaya çıktı! Cehennemi yaşadılar
Şeyma Subaşı'ndan Mohammed Alsaloussi paylaşımı! Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi barıştı!
Son dakika: Ankara Polatlı'daki askeri alana sabotaj girişimi! Şüpheli PKK yanlısı videolar çekmiş
Son dakika haberleri: İşçi ve işverenler dikkat! Günlük çalışma süreleri değişti
ARKADAŞINA GÖNDER
Dorukhan Toköz Trabzonspor'a yakın! Abdullah Avcı çok istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA