Dorukhan Toköz Trabzonspor'a yakın! Abdullah Avcı çok istiyor

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer Abdullah Avcı'nın raporları doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Hamsik, Koita, Gervinho, Perez ve İsmail Köybaşı'na imza attıran bordo-mavililer, Dorukhan Toköz transferinde de mutlu sona ulaşmaya yakın.
Hem orta sahayı hem de sağ beki yedekleyecek bir oyuncu arayan bordo-mavililer, 25 yaşındaki futbolcuyu resmi görüşmeleri başlatmak için İstanbul'a davet etti.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile bir araya gelecek Dorukhan, ilk görüşmede yüksek maaş talep etmişti.
Abdullah Avcı'nın da Beşiktaş'ta çalıştığı oyuncuyu istemesi nedeniyle görüşmeler hız kazandı.
Ücret konusunda anlaşılırsa Dorukhan, Trabzonspor forması giyecek.
AVCI: B TAKIMI KURULMALI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dün bordo-mavili takımın idmanı öncesi basın toplantısı düzenledi. İşte tecrübeli çalıştırıcıdan satır başları...
"Sahada hakimiyeti elinde tutan, coşkulu, tempolu ama içinde akıl olan bir oyun istiyoruz. Trabzonspor'un olduğu yerde hedef zirvedir.
Kulüp olarak erken çalıştık. 5 transferi çoğu takım gerçekleştiremedi, acele transferler yapılıyor. Kulübün bütçesine, sisteme ve organizasyona uygun 2 transfer yapmak istiyoruz.
U19 takımımız şampiyon oldu. Kadromuzda 9 tane kendi kaynağımızdan oyuncu var. Ligin altyapıdan en çok oyuncu oynatan takımıyız. Bu çocuklar için de taraftarımızdan sabır istiyorum.
Yerli-yabancı rekabetini getirecek ortamı sağlamamız gerekiyor. Trabzonspor'un B Takımı'nın da olması lazım. 19'a kadar gelebiliyorsa geliyor, olmazsa 19-23 tekrar sıçrama aralığıdır. Oyuncu oynadığında gelişebiliyor. Burada bir kaynak var ve onu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz."