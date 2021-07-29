Dorukhan Toköz Trabzonspor'a yakın! Abdullah Avcı çok istiyor

Kulüp olarak erken çalıştık. 5 transferi çoğu takım gerçekleştiremedi, acele transferler yapılıyor. Kulübün bütçesine, sisteme ve organizasyona uygun 2 transfer yapmak istiyoruz.

U19 takımımız şampiyon oldu. Kadromuzda 9 tane kendi kaynağımızdan oyuncu var. Ligin altyapıdan en çok oyuncu oynatan takımıyız. Bu çocuklar için de taraftarımızdan sabır istiyorum.