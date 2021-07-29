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Giriş Tarihi: 29.7.2021 12:20 Son Güncelleme: 29.7.2021 12:20

Göztepe'ye Ideye'den kötü haber! Takımdan ayrılmıyor

DHA
Göztepe'ye Ideye'den kötü haber! Takımdan ayrılmıyor

Süper Lig'de Erzurum kampını koronavirüs salgını nedeniyle erken bitirip 2021-2022 sezonun hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'nin elden çıkarmaya çalıştığı Nijeryalı golcü Brown Ideye takımda kaldı.

Geçen sezon gösterdiği performansla beklentilerin çok uzağında kalan deneyimli forvete yaz döneminde hiçbir kulüp talip olmadı. Garanti ücretini de bırakmak istemeyen Ideye, yönetimin anlaşma çağrılarına kayıtsız kaldı.

Hem Afyonkarahisar hem de Erzurum kamplarında takımla çalışan Ideye, Ümraniyespor'la oynanan özel maçta sahaya 11'de çıktı. Ideye ile yollarını ayıramayan Göztepe, yabancı forvet transferini askıya aldı.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın Mayıs 2022 tarihine kadar Göztepe ile sözleşmesi süren 32 yaşındaki golcüyü rotasyonda değerlendireceği kaydedildi. Geçen sezonun başında Yunanistan'ın Aris takımından transfer edilen Ideye, 30 maça çıkıp sadece 2 gol atabildi.

Göz-Göz, kadrosundaki genç forvetlerden Yılmaz Basravi'yi Tursus İdmanyurdu'na kiraladı.

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Göztepe'ye Ideye'den kötü haber! Takımdan ayrılmıyor
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