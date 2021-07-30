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Giriş Tarihi: 31.7.2021 00:58

Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Kayserispor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Kayserispor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Kayserispor hangi kanalda, saat kaçta soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ve Kayserispor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Kayserispor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ve Kayserispor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Beşiktaş Kayserispor ne zaman oynanacak? Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar;

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

31 Temmuz Cumartesi günü Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

KENAN KARAMAN GÖZ DOLDURUYOR

Sezon başında Alman ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'tan transfer edilen Kenan Karaman, antrenmanlardaki hırsı ve performansı ile göz dolduruyor. Kısa sürede takıma uyum sağlayan 27 yaşındaki forvet, ortaya koyduğu futbol ile de hocası Sergen Yalçın'ın ve teknik heyetin beğenisini kazandı. Tecrübeli golcünün, ayrıca ekstra idmanlar ile çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

GÜVEN YALÇIN KARARI VERİLDİ

Sezonun ilk hazırlık maçında önceki gün Başakşehir ile karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlılar, Güven Yalçın'ın golü ile sahadan 1- 0 galip ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Lecce'ye kiralanan genç futbolcunun yeni sezonda kadroda olup olmayacağı ile ilgili karar verildi. Yeni Malatyaspor'un transfer listesine giren genç golcü ile ilgili son kararı veren Sergen Yalçın, oyuncunun takımda kalmasını istedi.

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Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı ne zaman oynanacak? Beşiktaş Kayserispor hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
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