Beşiktaş Kayserispor ne zaman oynanacak? Beşiktaş Kayserispor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

31 Temmuz Cumartesi günü Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

KENAN KARAMAN GÖZ DOLDURUYOR

Sezon başında Alman ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'tan transfer edilen Kenan Karaman, antrenmanlardaki hırsı ve performansı ile göz dolduruyor. Kısa sürede takıma uyum sağlayan 27 yaşındaki forvet, ortaya koyduğu futbol ile de hocası Sergen Yalçın'ın ve teknik heyetin beğenisini kazandı. Tecrübeli golcünün, ayrıca ekstra idmanlar ile çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

GÜVEN YALÇIN KARARI VERİLDİ

Sezonun ilk hazırlık maçında önceki gün Başakşehir ile karşı karşıya gelen Siyah-Beyazlılar, Güven Yalçın'ın golü ile sahadan 1- 0 galip ayrılmıştı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Lecce'ye kiralanan genç futbolcunun yeni sezonda kadroda olup olmayacağı ile ilgili karar verildi. Yeni Malatyaspor'un transfer listesine giren genç golcü ile ilgili son kararı veren Sergen Yalçın, oyuncunun takımda kalmasını istedi.