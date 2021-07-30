Galatasaray’da gençlik ateşi alev aldı! Yeni transferlerde dikkat çeken ayrıntı…

Son dakika… Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turunda PSV'ye iki maçta da mağlup olarak organizasyona veda etti. Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim önderliğinde yeni bir kadro yapılanmasına giden sarı-kırmızılıların, yeni transferleri dikkat çekti.
Son yıllarda Avrupa maceralarını oldukça başarısız geçiren Galatasaray'ın bu başarısızlığının sebebi, yaşlı ve temposuz bir kadroya sahip olması olarak görülüyordu.
Fatih Terim'in Galatasaray'daki 4. döneminde transfer edilen, yüksek maliyetli ve yaşı ilerlemiş futbolcular, Galatasaray'ı Süper Lig'de belli başarılara ulaştırsa da Avrupa'daki yenilgilerin önüne geçemedi.
Bu sezon takımda bulunan Falcao, Babel, Diagne ve Feghouli gibi 30'lu yaşların üzerindeki yüksek maliyetli futbolcularını elden çıkarmak için yoğun çaba sarf eden Galatasaray yönetimi, yeni transferleriyle kadro yaş ortalamasını bir hayli düşürdü.
YAŞ ORTALAMASI 24.8
Mustafa Cengiz yönetimi henüz görevi bırakmamışken transfer edilen Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ün transferlerinin ardından Burak Elmas yönetimi, transfer planlamasını bir hayli değiştirdi.
Yeni yönetimle birlikte yoğun çalışmalarını sürdüren Fatih Terim, PSV maçlarından önce ve sonra düzenlediği basın toplantılarında, "Galatasaray'ın geleceğini oluşturmaya çalışıyoruz" vurgusu yapmıştı.
Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ün ardından Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda, yeni transferlerin yaş ortalamasının 24.8 olduğu ortaya çıktı.
7 transferin en yaşlısı ise bedelsiz olarak kadroya katılan 30 yaşındaki Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt oldu. Aytaç Kara 27, Alpaslan Öztürk 28, Barış Alper Yılmaz 21, Alexandru Cicaldau 24, Sacha Boey 20, Berkan Kutlu ise 23 yaşında.
Bu isimlerin yanı sıra Galatasaray ile anılan ve transferi beklenen diğer isimlerin yaşlarının 25'in altında olması, Fatih Terim ve ekibinin genç ve dinamik bir kadro kurmaya çalıştığının göstergesi oldu.
Olimpiu Morutan ve Tanganga transferlerinde ilerleme kaydeden Galatasaray'ın, 22 yaşındaki iki futbolcuyla da anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.