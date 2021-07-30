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Giriş Tarihi: 30.7.2021 12:14 Son Güncelleme: 30.7.2021 12:15

Ryan Donk'a Göztepe'den teklif! Galatasaray'dan ayrılmıştı

DHA
Ryan Donk'a Göztepe'den teklif! Galatasaray'dan ayrılmıştı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ryan Donk'u gündemine aldı. Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılı takımdan ayrılan deneyimli futbolcu için İzmir ekibi devreye girdi. Göztepe'nin Donk'a teklif yaptığı ve 35 yaşındaki isimden haber beklediği ifade edildi.

Süper Lig'de transfer döneminde Kahraman, Şefik, Arslanagic, Baku, Tijanic ve Lourency ile sözleşme imzalayan Göztepe, Ryan Donk'u gözüne kestirdi.

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılılarla anlaşma sağlayamayan deneyimli oyuncuya teklif götüren İzmir temsilcisinin, Donk'tan yanıt beklediği belirtildi.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın da deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Şu an için Türkiye'den ayrılmak istemeyen 35 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den 3 takımın daha transfer teklifi götürdüğü öğrenildi.

Türkiye'deki kariyerine 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa'da forma giyerek başlayan Donk, 2.5 sezon lacivert-beyazlılarda top koşturdu. Galatasaray'a 2015-2016 sezonun devre arasında transfer olan orta saha oyuncusu, 2016-2017'de Real Betis'e kiralandı.

Ertesi sezon tekrar Galatasaray'a dönen Ryan Donk aralıksız 4 sezon Galatasaray forması giydi. Orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen Donk, asıl ülkesi olan Surinam Milli Takımı'na davet edildi.

Donk, geçen sezon ise Galatasaray'da 32 maça çıkıp 2 kez fileleri sarstı. Öte yandan Erzurum kampını erken bitiren Göztepe, 3'nci Lig ekibi Somaspor'la Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

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Ryan Donk'a Göztepe'den teklif! Galatasaray'dan ayrılmıştı
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