Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni Brezilyalısı Manchester United’dan geliyor! "İdolüm Alex de Souza..."
Giriş Tarihi: 30.7.2021 21:49 Son Güncelleme: 30.7.2021 21:53

Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni Brezilyalısı Manchester United’dan geliyor! "İdolüm Alex de Souza..."

Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni Brezilyalısı Manchester United’dan geliyor! İdolüm Alex de Souza...

Son dakika haberi… Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig’in 2021-2022 sezonunda şampiyonluğun tek adayı olmak istiyor. Bir yandan transfer çalışmalarına da devam eden sarı-lacivertliler, golcü ve sağ bek bölgeleri için arayışlarını sürdürüyor. Daha önce Paulinho ve Rafinha gibi Brezilyalı yıldızlarla ilgilendiği söylenen Fenerbahçe için yeni bir isim daha ortaya atıldı. İşte Brezilya basınından gelen son dakika haberinin detayları…

Yeni sezona Vitor Pereira yönetiminde girecek olan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yeni bir formasyonla takımı çalıştıran Vitor Pereira, yönetimden fazla transfer istemedi.

Hazırlık maçlarında oynanan oyunla taraftarı tatmin eden bir performans gösteren sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarında aynı etkiyi henüz yaratamadı. Geçen sezon transfer şampiyonu olan Fenerbahçe, bu sezon yalnızca Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon kurulan kadronun bir kısmıyla yollarını ayırması beklenen Kanarya, teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuyla transfer çalışmalarını sürdürüyor.

ANDREAS PEREİRA İDDİASI

Kadroda yer alan orta saha oyuncularının çokluğuna rağmen yeni bir 10 numara ile anılan Fenerbahçe'nin, Andreas Pereira ile ilgilendiği iddia edildi.

Manchester United'ın sözleşmeli futbolcusu olan Brezilyalı orta saha, geçtiğimiz sezonu Lazio'da kiralık olarak geçirmişti.

Brezilya basınından TNT Sports'un haberine göre, sarı-lacivertliler 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferi için devreye girdi.

Oyuncunun mali şartlarını öğrenmek için ilk teması kuran Fenerbahçe'nin, 25 yaşındaki orta sahanın yüksek bonservis bedeli nedeniyle kiralama formülünü ortaya koyması bekleniyor.

"İDOLÜM ALEX DE SOUZA"

Transferiyle ilgili TNT Sports'a konuşan Andreas Pereira, Alex de Souza'nın idolü olduğunu belirterek Fenerbahçe formasını giymenin güzel olabileceğini belirtti.

Andreas Pereira'nın sözleri şöyle…

Alex de Souza, benim idollerimden biri. Onun giydiği formayı giymek güzel olur. Fenerbahçe, neden olmasın. Görüşmeleri menajerime bırakıyorum. Kariyerim için en iyisini tercih etmeye odaklandım.

25 yaşındaki Andreas Pereira, forvete arkası, orta saha ve sağ açık bölgelerinde forma giyiyor. Oyuncunun bonservisini 25 milyon Sterlin olarak belirleyen Manchester United, geçtiğimiz sezon Lazio'ya kiralık olarak göndermişi.

Serie A'da Lazio formasıyla 26 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 26 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Pereira'nın Premier Ligi ekibinde 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yangınlardan peş peşe son dakika gelişmeleri | Bakan açıkladı: 21 ilde 71 yangın! Manavgat'ta son durum ve şok görüntüler
Son dakika haberler: Antalya Manavgat'ta orman yangını neden çıktı? Manavgat yangını sabotaj mı yoksa kaza mı?
Seda Sayan'dan hastane odasında duygu yüklü paylaşım! Hasta yatağındaki eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı...
İbrahim Tatlıses Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Selin Yeninci'ye hayran kaldı! İbrahim Tatlıses'ten övgü dolu sözler...
SON DAKİKA | Manavgat, Marmaris, Mersin, Adana ve Osmaniye yanıyor! Evler, oteller, iş yerleri büyük tehdit altında...
Son dakika: Yeni takımı merak ediliyordu! Cristiano Ronaldo o paylaşımıyla duyurdu…
SON DAKİKA - Bodrum'da alevler 5 yıldızlı oteli sardı! Vatandaşlar denizden tahliye edildi...
Son dakika: Sergen Yalçın transferi bitirdi! Beşiktaş dünya yıldızı Diego Godin'i getiriyor...
Son dakika: Fenerbahçe ve Vitor Pereira için çarpıcı yorum! "Yeni düzen çok akıllıca değil"
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Olimpiu Morutan'da mutlu sona ulaştı! Transferi duyurdular...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni Brezilyalısı Manchester United’dan geliyor! "İdolüm Alex de Souza..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA