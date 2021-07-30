Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni Brezilyalısı Manchester United’dan geliyor! "İdolüm Alex de Souza..."

Andreas Pereira'nın sözleri şöyle…

Alex de Souza, benim idollerimden biri. Onun giydiği formayı giymek güzel olur. Fenerbahçe, neden olmasın. Görüşmeleri menajerime bırakıyorum. Kariyerim için en iyisini tercih etmeye odaklandım.