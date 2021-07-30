Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni Brezilyalısı Manchester United’dan geliyor! "İdolüm Alex de Souza..."

Yeni sezona Vitor Pereira yönetiminde girecek olan Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Yeni bir formasyonla takımı çalıştıran Vitor Pereira, yönetimden fazla transfer istemedi.
Hazırlık maçlarında oynanan oyunla taraftarı tatmin eden bir performans gösteren sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarında aynı etkiyi henüz yaratamadı. Geçen sezon transfer şampiyonu olan Fenerbahçe, bu sezon yalnızca Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna kattı.
Geçtiğimiz sezon kurulan kadronun bir kısmıyla yollarını ayırması beklenen Kanarya, teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuyla transfer çalışmalarını sürdürüyor.
ANDREAS PEREİRA İDDİASI
Kadroda yer alan orta saha oyuncularının çokluğuna rağmen yeni bir 10 numara ile anılan Fenerbahçe'nin, Andreas Pereira ile ilgilendiği iddia edildi.
Manchester United'ın sözleşmeli futbolcusu olan Brezilyalı orta saha, geçtiğimiz sezonu Lazio'da kiralık olarak geçirmişti.
Brezilya basınından TNT Sports'un haberine göre, sarı-lacivertliler 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferi için devreye girdi.
Oyuncunun mali şartlarını öğrenmek için ilk teması kuran Fenerbahçe'nin, 25 yaşındaki orta sahanın yüksek bonservis bedeli nedeniyle kiralama formülünü ortaya koyması bekleniyor.
"İDOLÜM ALEX DE SOUZA"
Transferiyle ilgili TNT Sports'a konuşan Andreas Pereira, Alex de Souza'nın idolü olduğunu belirterek Fenerbahçe formasını giymenin güzel olabileceğini belirtti.
Andreas Pereira'nın sözleri şöyle…
Alex de Souza, benim idollerimden biri. Onun giydiği formayı giymek güzel olur. Fenerbahçe, neden olmasın. Görüşmeleri menajerime bırakıyorum. Kariyerim için en iyisini tercih etmeye odaklandım.
25 yaşındaki Andreas Pereira, forvete arkası, orta saha ve sağ açık bölgelerinde forma giyiyor. Oyuncunun bonservisini 25 milyon Sterlin olarak belirleyen Manchester United, geçtiğimiz sezon Lazio'ya kiralık olarak göndermişi.
Serie A'da Lazio formasıyla 26 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 26 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Pereira'nın Premier Ligi ekibinde 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.