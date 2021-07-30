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Giriş Tarihi: 30.7.2021

Zaman harcamaya değil kazanmaya geldim

VOLKAN DEMİR
Zaman harcamaya değil kazanmaya geldim

F.Bahçe’nin Zwolle ile 2-2 berabere kaldığı özel maç sonrası Pereira rüzgârı esti. Portekizli hoca, “Buraya kazanmaya geldim, zaman harcamaya değil. Bireysellikten kaçının. Seviyemizi yukarıya çekmeliyiz” dedi

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk üç maçta Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni de 4-0 yenerken, ilk beraberliğini önceki akşam Hollanda ekibi PEC Zwolle'den 2-2'lik skorla aldı. Karşılaşma sonrası talebeleriyle toplantı yapan teknik direktör Vitor Pereira, hazırlık maçı da olsa kazanma alışkanlıklarını sürdürmeleri gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

İLK 60 DAKİKA FENA DEĞİLDİK
"Ne olursa olsun rakibe geri dönüş imkânı tanımamalıydık. İlk 60 dakikalık görüntümüz fena değildi. Hepiniz, bu maçtaki gibi basit hataları yapmayacak tecrübeye sahipsiniz. Ben buraya kazanmak için geldim, zaman harcamak için değil. Yeni sistemin oturması için zamana ihtiyacımız olduğu doğru. Saha içerisinde bireysellikten kaçının. Bunu yaparsanız geçiş sürecini daha çabuk atlatacağız."

HEPİNİZE İHTİYACIM VAR
"Oynadıkça hata oranımız azalacak. Her şeye rağmen seviyemiz iyi noktada. Bunu daha da yukarıya çıkarmamız gerekiyor. Bizi çok uzun bir sezon bekliyor. Hepinize ihtiyacım var. İşinize en iyi şekilde konsantre olmalısınız. Futbolda oynayanoynamayan diye bir ayrım kesinlikle yok. Yoğun maç maratonunda kadrodaki herkes şans bulacak. Mühim olan bunu iyi değerlendirmek."

FÜRTH MAÇI&NBSP;80 TL
FENERBAHÇE, 5. hazırlık maçında yarın Alman ekibi Greuther Fürth ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelenin biletlerinin 80 TL'den satışa sunulduğu duyuruldu. Maçı izlemek isteyen taraftarlar için 7 yaş ve üzeri Passolig Kart ve bilet zorunlu tutuluyor. 7 yaşının altındaki çocuklar ebeveynleri ile birlikte karşılaşmaya giriş yapabilecek.

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