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Giriş Tarihi: 31.7.2021

Dev seferberlik

Dev seferberlik
Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınları büyük üzüntü yaratırken, spor dünyası üstüne düşeni yerine getirmek için seferber oldu. TFF'nin başlattığı Orman Projesi'nden sonra ilk adımı atarak her gol için 5 fidan bağışı yapacağını açıklayan Göztepe'ye Süper Lig kulüpleri katıldı. Gaziantep FK, Başakşehir, Beşiktaş, Alanyaspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor ve Adana Demirspor başta olmak üzere birçok kulübümüz binlerce fidan bağışı yapacaklarını duyurdu. Futbolcular da yanan bölgeleri yeniden yeşillendirmek için elini taşın altına koydu. G.Saray kaptanı Arda Turan, "Kendim, eşim ve çocuklarım adına 1.905'er fidan bağışlıyorum. Sıra sende Muslera…" mesajıyla takım arkadaşını etiketledi. Uruguaylı kaleci de "2. vatanım için 1905 fidana ek, gol yemediğim her maç için 100 fidan daha bağışlıyorum" ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULARDAN DESTEK
Ayrıca Uğurcan Çakır, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin, Mesut Özil, Ozan Tufan, Altay Bayındır, Taylan Antalyalı, Okay Yokuşlu ve Ozan Kabak gibi isimler kampanyaya katıldı. Bu arada Fransız Lille Kulübü, F1 pilotu Lewis Hamilton ve uzun yıllar Türkiye'de oynayan Podolski de Türkiye'ye destek verdi.

G.SARAY İLE ANTALYA ÖZEL MAÇ YAPACAK
Galatasaray ile Antalyaspor kulüpleri, kül olan ormanları yeniden yeşertmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüp bir açıklama yayınlayarak Antalyaspor ile Fatih Terim'in fikrî önderliğinde, Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri Tema Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçı planladıklarını duyurdu. Terim de sosyal medyadan "Hep birlikte, 'Yeniden Yeşerteceğiz umutları' paylaşımı yaptı. Fenerbahçe Kulübü ise "ÜLKEMİZİN YANINDAYIZ" başlığıyla başlattıkları kampanya kapsamında toplam 19.070 fidan dikileceğini duyurdu.

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