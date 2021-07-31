Dovbyk öne geçti

Sörloth, Cornelius, Willian Jose ve Batshuayi için temaslarını sürdüren Trabzonspor, teknik ekibin isteğiyle 24 yaşındaki Ukraynalı’ya yoğunlaştı
Transferde nokta atışlarıyla dikkat çeken Fırtına, orta sahaiçin Dorukhan Toköz hamlesi yapmıştı. Bu imzanın ardından rota forvete döndü. Yönetim bir süredir görüşme halinde olduğu Sörloth, Cornelius, Willian Jose ve Batshuayi ile temaslarını sürdürürken, Ukraynalı Artem Dovbyk bu adayların önüne geçti. Futbolcuizleme komitesinin ve teknikekibin, 24 yaşındaki oyuncunungelecek adına çok ciddi birpotansiyelinin bulunduğunuısrarla vurgulaması sonucunda kulübü SK Dnipro-1'e ilgi kağıdı gönderildi. Uzun taksitler içeren resmi bir teklif de hazırlandı.
SÖRLOTH'TA RAKİP MOURİNHO
Bu arada Trabzonspor, eski golcüsü Sörloth için Fenerbahçeile yarışırken sürprizve güçlü bir adayla karşı karşıyakaldı. Bild'de yer alan habere göre; Roma'nınteknik direktörüMourinho, Leipzig'debeklentileri karşılayamayanSörloth'u renklerine katmakistiyor. Kulübü, 3 milyon Euro'luk maaşıyla maddi yük olan Norveçli yıldızı satmaya sıcak bakarken, konuşulan rakamın15 milyon Euro civarındaolduğu kaydedildi.
CALEB EKUBAN GENOA YOLCUSU
Trabzonspor'un Ganalı forveti Ekuban, Genoa ile el sıkıştı. Kulüpler de 2.2 milyon Euro'luk bonservis konusunda anlaştı. Ancak bu transferin önündeki tek sıkıntı, İtalyan kulübünün parayı ne zaman ödeyeceği. Bu sorunun aşılmasıyla 27 yaşındaki oyuncu, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.
MOLDE ŞAŞIRTTI
Trabzonspor'un Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibini belirleyecek karşılaşmada İsviçre ekibi Servette, Molde'yi 2-0 mağlup etti.İlk maçı 3-0 kazanan Molde'nin 44. dakikada10 kişi kalan rakibi karşısında zorlanması dikkatçekti. Bordo-mavili teknik heyet, Norveç temsilcisinin ilk ve ikinci yarıdaki performansları arasındaki değişkenliği detaylı şekilde analiz ederken, savunma zaafları üzerinde durduğu öğrenildi. Molde ile ilk maç 5 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.
UEFA'DAN KISITLAMA
Bordo-mavililerin Konferans Ligi'nde Molde ile oynayacağı karşılaşma öncesi UEFA, kafileye kısıtlama getirdi. Kulübe gönderilen yazıda tüm ekibin55 kişiyle sınırlandırıldığı belirtilirken, bunun45'inin A takım personeli, diğer 10kişilik bölümün ise yönetim kurulunaait olduğu vurgulandı. Takım Molde maçı hazırlıklarına bugün başlayacak. Sakatlıkları geçen Koita ve Koray Kılınç'ın da takıma katılması bekleniyor