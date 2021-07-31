Yeni sezonun iddialı ekiplerinden gösterilen Fenerbahçe, hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Daha önce oynadığı 4 hazırlık maçından da 3 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan sarı lacivertliler, 5. maçını Alman ekibi Greuther Fürth ile yapacak. Önceki maçlarında, Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti. Kanaryalar, son maçında ise Zwolle ile 2-2 berabere kalmıştı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Greuther Fürth hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İşte, Fenerbahçe maçı canlı yayın izle ekranı ve diğer bilgiler;
Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı 31 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak ve şifresiz ekranlara gelecek.
28 Temmuz:
Fenerbahçe-PEC Zwolle
31 Temmuz:
Fenerbahçe-Greuther Fürth
4 Ağustos:
Fenerbahçe-Dinamo Kiev