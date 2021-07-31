Yeni sezonun iddialı ekiplerinden gösterilen Fenerbahçe, hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Daha önce oynadığı 4 hazırlık maçından da 3 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan sarı lacivertliler, 5. maçını Alman ekibi Greuther Fürth ile yapacak. Önceki maçlarında, Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti. Kanaryalar, son maçında ise Zwolle ile 2-2 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE GREUTHER FÜRTH MAÇI CANLI YAYIN İZLE | FB HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Greuther Fürth hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Fenerbahçe maçı canlı yayın izle ekranı ve diğer bilgiler;