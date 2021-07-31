Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Greuther Fürth maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Greuther Fürth hazırlık maçı saat kaçta ve şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 31.7.2021 16:14 Son Güncelleme: 31.7.2021 16:14

Fenerbahçe Greuther Fürth maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Greuther Fürth hazırlık maçı saat kaçta ve şifresiz mi?

Fenerbahçe Greuther Fürth maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Greuther Fürth hazırlık maçı saat kaçta ve şifresiz mi?

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, 5. hazırlık maçını Alman ekibi Greuther Fürth ile yapacak. Sarı lacivertliler, daha önce oynadığı hazırlık maçlarında 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Bu akşam oynanacak olan mücadele öncesinde, Fenerbahçe Greuther Fürth hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifreli mi konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Edinilen bilgiye göre, Fenerbahçe FB hazırlık maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Peki, Fenerbahçe Greuther Fürth maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta? İşte, Fenerbahçe Greuther Fürth maçı canlı yayın izle ekranı

Yeni sezonun iddialı ekiplerinden gösterilen Fenerbahçe, hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Daha önce oynadığı 4 hazırlık maçından da 3 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılan sarı lacivertliler, 5. maçını Alman ekibi Greuther Fürth ile yapacak. Önceki maçlarında, Romanya ekibi Csikszereda'yı 2-0'la geçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa'yı 4-1, Gençlerbirliği'ni ise 4-0 mağlup etti. Kanaryalar, son maçında ise Zwolle ile 2-2 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE GREUTHER FÜRTH MAÇI CANLI YAYIN İZLE | FB HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, saat 19.00'da başlayacak ve şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Greuther Fürth hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İşte, Fenerbahçe maçı canlı yayın izle ekranı ve diğer bilgiler;

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Greuther Fürth maçı 31 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak ve şifresiz ekranlara gelecek.

FB MAÇI CANLI YAYIN İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

28 Temmuz:

Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz:

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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Fenerbahçe Greuther Fürth maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Greuther Fürth hazırlık maçı saat kaçta ve şifresiz mi?
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