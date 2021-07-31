Rakip bugün Alman G.Fürth

Fenerbahçe, kamp dönemindeki 5. hazırlık maçını bugün Alman ekibi Greuther Fürth ile oynayacak. AtatürkOlimpiyat Stadı'nda saat 19.00'dabaşlayacak mücadele, taraftara açıkolacak ve TRT Spor'dan da canlı olarakyayınlanacak. Sarı-lacivertliler bu sttata çarşamba günü önce Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşılaşmış, 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılmıştı. Kanarya G.Birliği (4-0), Kasımpaşa (4-1) ve Csikszereda (2-0) maçlarını ise kazanmıştı.
HATAYSPOR: TEKLİF YOK!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezondan bu yana transfer etmek istediği Boupendza için Hatayspor cephesinden ilginç bir açıklama geldi. Kulüp Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Boupendza'ya Türkiye'den teklifyok. İngiltere, İtalya ve Orta Doğu'dan olmaküzere 4 kulübün teklifi var. Krasnodar'la dahaönce 8 milyon 150 bin Euro'ya anlaşmıştık, burakamın altında hiçbir teklifi kabul etmiyoruz" dedi.