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Giriş Tarihi: 31.7.2021

Rakip bugün Alman G.Fürth

Rakip bugün Alman G.Fürth
Fenerbahçe, kamp dönemindeki 5. hazırlık maçını bugün Alman ekibi Greuther Fürth ile oynayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele, taraftara açık olacak ve TRT Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertliler bu sttata çarşamba günü önce Hollanda ekibi PEC Zwolle ile karşılaşmış, 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik sonuçla ayrılmıştı. Kanarya G.Birliği (4-0), Kasımpaşa (4-1) ve Csikszereda (2-0) maçlarını ise kazanmıştı.

HATAYSPOR: TEKLİF YOK!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezondan bu yana transfer etmek istediği Boupendza için Hatayspor cephesinden ilginç bir açıklama geldi. Kulüp Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Boupendza'ya Türkiye'den teklif yok. İngiltere, İtalya ve Orta Doğu'dan olmak üzere 4 kulübün teklifi var. Krasnodar'la daha önce 8 milyon 150 bin Euro'ya anlaşmıştık, bu rakamın altında hiçbir teklifi kabul etmiyoruz" dedi.

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Rakip bugün Alman G.Fürth
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