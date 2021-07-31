"BIELSA'YI GETİRSEM 'HAYATINDA KUPA KAZANMADI' DİYECEKLER"

Futbolda tanıdık bir ismi göreve getirdik. Bu karardan ötürü içimiz son derece rahat. Biz ne yapsak bir kesim var ki devamlı eleştiriyor. Bielsa dedin de niye bunu getirdin diyorlar. Bielsa'yı getirsem, 'Bu adam hayatında kupa kazanmadı' diyecekler. Yeni sezona hazırlanıyoruz. Özellikle futbolda içeriden ve dışarıdan hedef alındığımız bir sürece giriyoruz. Ne yapsak eleştiren bir kitle bulunuyor. Bu kulübü seven, bu kulüp için kalbi atan herkesle beraber yeniden bir yola çıkıyoruz. Bu yolda önümüze çıkan her engelle mücadele etmeye devam etmeliyiz. Özellikle futbolda bu durum devam edecektir.