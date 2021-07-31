Son dakika haberi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yüksek divan kurulu toplantısında transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. '3-4 transfer yapacağız' diyen Ali Koç şu ifadeleri kullandı:
"BIELSA'YI GETİRSEM 'HAYATINDA KUPA KAZANMADI' DİYECEKLER"
Futbolda tanıdık bir ismi göreve getirdik. Bu karardan ötürü içimiz son derece rahat. Biz ne yapsak bir kesim var ki devamlı eleştiriyor. Bielsa dedin de niye bunu getirdin diyorlar. Bielsa'yı getirsem, 'Bu adam hayatında kupa kazanmadı' diyecekler. Yeni sezona hazırlanıyoruz. Özellikle futbolda içeriden ve dışarıdan hedef alındığımız bir sürece giriyoruz. Ne yapsak eleştiren bir kitle bulunuyor. Bu kulübü seven, bu kulüp için kalbi atan herkesle beraber yeniden bir yola çıkıyoruz. Bu yolda önümüze çıkan her engelle mücadele etmeye devam etmeliyiz. Özellikle futbolda bu durum devam edecektir.
"TRANSFER SESSİZLİĞİ SİZİ ÜRKÜTMESİN"
Pereira, bu ülkenin hakemlerini, federasyonunu, takımlarını biliyor. Kupalar kazanmış, Porto'da 2 yıl üst üste şampiyonluk yaşamış, buraya gelmeye son derece arzulu, istekli, dinamik bir arkadaşımızı getirdik. Bu konuda içim rahat. Hocamız bize verdiği raporlarda gidecek oyuncuları belirledi. İçinde bulunduğumuz transfer sessizliği sizi ürkütmesin. Bunlar bilinçli atılan adımlar.
"3 YA DA 4 TRANSFER YAPACAĞIZ"
Hocamızla yakın çalışıyoruz. Ne yapmaya çalıştığımızı anlatayım. Öncelikle hocamız, elimizdeki kadroyu derinlemesine incelemek, kimlerin gitmesi gerektiğine karar vermek istedi. Halihazırda çok fazla oyuncumuz vardı. İncelemelerini yaptı. Hocamız nerelere ihtiyaç olduğunu belirledi. 3 ya da 4 transfer yapacağız. 3 kesin. Direkt 11'e katkı sağlayacak transferler istiyor.
BOUPENDZA VE VEDAT MURIQI SÖZLERİ
Boupendza'yla ilgili girişimimiz hiç yok ama basına baksan eli kulağında. Vedat iki günlüğüne tatile geliyor, hemen Fenerbahçe haberleri. Vedat'ı severiz o da bizi sever ama yeni hocasıyla kulübünde devam ediyor. İlgimiz yok. Bilinçli olarak beklemedeyiz. Menajerler, bazı gazeteciler var işin içerisinde. Bizden bir şey çıkana kadar hiçbir şeye inanmayın.
"7 YIL ŞAMPİYONLUKTAN UZAK KALMAMIZ BASKI OLUŞTURUYOR"
Biz bir spor kulübüyüz ama bu senenin asıl odağı futbolda olacak. Bizim pusulamız belli, Allah'ın izniyle bu sezon istediğimiz Şampiyonluğa ulaşacağız. Camia olarak futbolda şampiyonluğu ve kutlamaları çok özledik. Futbol takımızdaki her bir birey, bu sorumluluk bilincinde görevini yapacaktır. Taraftarlarımız en düştüğümüz anlarda dahi bizlere sahip çıksınlar, panik yapmasınlar. Yanımızda olsunlar. Fenerbahçe'nin 7 yıl şampiyonluktan uzak kalması büyük bir baskı oluştuyor. Takım da ister istemez bundan etkileniyor. Bu bir realite. Bu baskıyı sinerjiye çevirmek zorundayız. Bu sene, Türkiye'de futbolu sarı-laciverte boyamak zorundayız.
"AŞI OLMAYANLARI STADYUMA ALMAYALIM"
Zaman zaman düşeceğiz ama kötü maçlardan sonra öyle bir ortam yaratılıyor ki... Sizden özellikle ricam, en düşük anlarımızda size ihtiyacımız var. Kaos amacıyla hareket edenlere prim vermeyin. Taraftara sesleniyorum, en düştüğümüz anda size ihtiyacımız var. Kazanırken desteklemek kolaydır. Pusuda bekleyen bir kadro var. Allah'ın izniyle bu camia hak ettiği yere kavuşacak. Taraftarlarımız özlemişler. Bu sene yüzde 50 kapasite ile başlayacağız. Taraftarımızın birikmiş coşkusuyla sıkışmış maçları alacağımıza inancım tam. Bir önerim var. Bence stadyum kapasitelerini %100 yapalım. Aşı olmayanları stadyuma almayalım.
"NİHAT ÖZDEMİR ARTIK GERÇEKLERİ GÖRÜN"
TFF ile iyi geçinenler ödüllendiriliyor. Bizim yaranma, şirin gözükme gibi bir durumumuz olamaz. Bunun sahada negatif yansımalarını görüyoruz. Aynı Bankalar Birliği anlaşmasında olduğu gibi işler dediğimiz noktaya gelecek. Sayın Nihat Özdemir, bu konu Ali Koç'un özel bir konusu değildir. Lütfen daha önce pek çok kez yaptığınız gibi konuyu kişiselleştirmeyin. Artık gerçekleri görün. Tekerleği yeniden icat etmenize gere yok. Kulak verin. Nihat Özdemir, bu garip tavrınızı değiştirmediğiniz sürece sizlerle her yerde her ortamda kapışmaya hazırız. Fenerbahçe'nin hakkının yenmesine, tertemiz mücadelemizin sekteye uğratılmaması için elimizdeki bütün gücü kullanacağımızı buradan ifade etmek istiyoruz. Tüm dikkatimiz üstünüzde. Ona göre hareket edin, kulak verin. Tahammülümüz yok.