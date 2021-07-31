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Giriş Tarihi: 31.7.2021 17:57 Son Güncelleme: 31.7.2021 18:02

Son dakika: Vedat Muriqi İstanbul dönüşü Fenerbahçe söylentilerine yanıt verdi! Geri dönecek mi?

Son dakika: Vedat Muriqi İstanbul dönüşü Fenerbahçe söylentilerine yanıt verdi! Geri dönecek mi?

Son dakika Fenerbahçe haberi… Fenerbahçe’nin 2019/20 sezonunda Çaykur Rizespor’dan transfer ettiği ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Vedat Muriqi, sarı-lacivertli camiaya yüksek bir bonservis bedeli kazandırarak Lazio’ya transfer olmuştu. Serie A ekibinde geçirdiği ilk sezonda etkileyici bir performanstan uzak kalan Kosovalı golcü, bu sezon tekrar Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Golcü oyuncu, İstanbul’da geçirdiği tatilin ardından transfer söylentilerine yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Süper Lig'de yeni sezona Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile hazırlanan Fenerbahçe, 7 yıllık şampiyonluk hasretini bu yıl sona erdirmek istiyor. Geçtiğimiz sezon Erol Bulut ve Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu kıl payı kaçmıştı.

Yeni sezon hazırlıkları için ilk olarak Topuk Yaylası'nda kampa giren sarı-lacivertliler, çalışmalarına İstanbul'da devam ediyor. Bir yandan da transfer çalışmaları için yoğun çaba sarf eden yönetim, nokta atışı bir golcüyü İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe ile anılan golcüler arasında Alexander Sörloth, Vedat Muriqi ve Aaron Boupendza bulunuyordu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün yaptığı açıklamalarda, Muriqi ve Boupendza ile ilgilenmediklerini açıklamıştı.

Ali Koç, transfer döneminde sessizliğin taraftarı ürkütmemesini söyledi ve yakın zamanda yeni transferlerin geleceğini ifade etti.

3-4 transfer yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, transfer operasyonunu oldukça gizli yürütüyor. Vitor Pereira'nın yönetime sunduğu liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, yeni sezonun başlangıcına yetiştirmek istiyor.

MURİQİ FENERBAHÇE'YE DÖNECEK Mİ?

Gün içerisinde İtalya basınından Corriere dello Sport'ta çıkan haberde, Vedat Muriqi'nin İstanbul'da yaptığı tatil sonrası transfer söylentilerine yanıt verdiği iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta 3 günlük bir tatil için İstanbul'a gelen Muriqi, yeniden İtalya'ya döndü ve Lazio'nun yeni sezon hazırlıkları için tekrar takımla birlikte olacak.

"LAZİO'DA KALACAĞIM"

Haberde yer alan bilgilere göre, Fenerbahçe'ye transferi sorulan Vedat Muriqi, "Büyük ihtimalle Lazio'da kalacağım." şeklinde yanıt verdi.

Aynı haberde, deneyimli golcünün geçtiğimiz sezon yaşadığı başarısız sezonun ardından Lazio'nun bu sezon başına geçen teknik adam Maurizio Sarri'ye kendini göstermek istediği söylendi.

Sarri ile iyi bir uyum yakaladığı iddia edilen Muriqi, Fenerbahçe iddialarını yalanladı ve Sarri ile şansını denemek istiyor.

Geçtiğimiz sezon Lazio formasıyla toplamda 34 maça çıkan Muriqi, yalnızca 2 gol atmış ve 1 asist yapmıştı. Lazio, Kosovalı golcünün bonservisi için 18.5 milyon Euro ödemişti.

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Son dakika: Vedat Muriqi İstanbul dönüşü Fenerbahçe söylentilerine yanıt verdi! Geri dönecek mi?
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