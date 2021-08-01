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Giriş Tarihi: 1.8.2021 16:48 Son Güncelleme: 1.8.2021 16:49

Andriy Shevchenko'dan Ukrayna'ya veda! Milli takım teknik direktörlüğünü bıraktı...

AA
Andriy Shevchenko'dan Ukrayna'ya veda! Milli takım teknik direktörlüğünü bıraktı...

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Andriy Shevchenko ile yollar ayrıldı. Futbolculuk kariyerinde Dinamo Kiev, Milan ve Chelsea'de forma giyen Shevchenko, 2016'da Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçerek teknik direktörlüğe başlamıştı.

Andriy Shevchenko, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna Futbol Federasyonu ile birlikteliğimiz sona erdi. Milli takımda 5 yıl geçirdim. Modern futbol oynayabilecek kapasitede olduğumuzu gösterdik. Federasyon başkanı, yönetim kurulu, taraftar ve futbolculara minnettarım. Futbolumuzun rekabetçi, üretken ve heyecan verici olabileceğini kanıtladık." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde Dinamo Kiev, Milan ve Chelsea'de forma giyen Shevchenko, 2016'da Ukrayna Milli Takımı'nın başına geçerek teknik direktörlüğe başlamıştı.

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Andriy Shevchenko'dan Ukrayna'ya veda! Milli takım teknik direktörlüğünü bıraktı...
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