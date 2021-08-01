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Giriş Tarihi: 1.8.2021

Şampiyondan tatsız prova

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Şampiyondan tatsız prova

Yeni transferlerin de ilk 11’de başladığı karşılaşmada siyah-beyazlılar, Kayserispor’a 3-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın golleri 23 ve 29. dakikalarda Luckassen, 76’da da Gökhan Sazdağı’ndan geldi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çıktığı ilk maçta Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, dün ise Yukatel Kayserispor'a 3-0 yenildi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleye Kartal; Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Atiba, Salih Uçan, Gökhan Töre, N'Koudou ve Kenan Karaman 11'i ile başladı. Brezilyalı stoper Welinton, 34. dakikada sakatlanarak yerini Serdar Saatçı'ya bıraktı. Welinton'un durumunun bugün netlik kazanacağı bildirildi. Kayserispor 23 ve 29'da Luckassen'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlarken, 76. dakikada son sözü Gökhan Sazdağı söyledi.

YENİLER NASILDI?
Beşiktaş'ın yeni transferleri Salih Uçan, Kenan Karaman ve Mehmet Topal bu mücadelede beklenen oyunu sahaya yansıtamadı. Topal stoperde Welinton ile sık sık rakip forvetlere müdahalede yetersiz kalırken, Kenan ise yüksek mücadele ve orta sahaya kadar gelip top istemesine rağmen Kayseri ceza alanı çevresinde pozisyon bulmakta zorlandı. Salih de hücuma top taşıma konusunda eksik kaldı.

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Şampiyondan tatsız prova
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