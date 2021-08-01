Son dakika Galatasaray haberi: Fatih Terim'den Ghezzal, Gedson ve Onyekuru açıklamaları! "Felipe Melo bir uçakla..."

İşte Fatih Terim'in çok konuşulacak açıklamaları...

PSV maçından sonra, "üç yıl" söylemi olmasına rağmen takımın başında dört yıldır yer alması ile ilgili gelen bir soru üzerine…

Dört yıldır takımın başındayım. Dört kupa kazandık bu dönemde, bazen unutuyoruz. Bunu da hatırlatmak lazım. İki Türkiye Ligi şampiyonluğu, bir Süper Kupa, bir de Türkiye Kupası. Geçen sene nasıl kaybettiğimizi de hatırlamak lazım. Gelir gelmez, ne kadar satarsak o kadar alırız girdabının içerisine girdik. Kolay bir şey mi? Cezayı biz çekiyoruz. Kulübüm çekiyor. Ne durumlara düştüğümüzü siz de iyi bilirsiniz, iç telefon trafiğinden dolayı. Ekonomik durumlarda bayağı sıkıştığımızı, buna rağmen hepimizin cansiperane, elimizden gelenin fazlasını yaptığını… 8'de 8 yapan bir takım var. Yazılarınız ve söylemlerinize göre Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımıydık. Pandemi ile birlikte birden o ivmeyi kaybettik. Önce ben, sonra oyuncular derken o seneyi pandemiye verdiğimizi düşünüyorum. Geçen sene yemediğimiz ceza kalmadı. Standartları da geçti. Bir sürü şey oldu.

Üç seneyi şunun için söyledim. Yönetimin süresi üç sene. Benim mukavelem üç sene. Galatasaray'da mukaveleye sene koymayız ama…. Sonuç olarak ben kimseye, "bana üç sene sabredin" demem. Ben en genç teknik adam olarak o yıllarda milli takıma geldiğimde ilk verdiğim beyanatımda, "1923'ten beri sabretmiş bir ülkeye sabrı nasıl söyleyeyim" dedim. Tek söyleyemeyeceğim şey sabırdır. Söylemlerimin üç sene olmasının sebebi, bu üç sene içerisinde bir şeyler yapacağız demektir. Yeni bir şey kuracağız. Yıllık ve kısa vadeli düşünmeyin. Kısa vadede elbette bir şey bırakacak değiliz. Kastım buydu. Herkese başarılı olmasa da zaman verirler; ama herkesi şampiyonluklara alıştırdığımız için… Zaman zaman kupaları, şampiyonlukları ve başarıları ben hatırlatmak zorunda kalıyorum. Hiç kolay yıllar geçirmedik. En iyi Galatasaraylılar biliyor. Her cephede. Benim üç senem hiç kimsenin alınacağı, darılacağı bir durum değildi. Keşke böyle açıklasaydık ama ben anlaşılır diye düşünmüştüm.