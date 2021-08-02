Son dakika: Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor mu? Portekizli yıldızın La Liga rüyası...

"RONALDO'NUN KAFASINDA 6 AYDIR AYRILMAK VAR"

Ronaldo'nun Real Madrid'e gitmek istemesi 6 aydır kafasında olan bir plan. Ronaldo'nun asıl geleceği, küçüklüğünde bir Ronaldo hayranı olan ve şu an bir dünya yıldızı konumunda olan Kylian Mbappe'ye bağlı.