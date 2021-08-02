Son dakika: Ronaldo Juventus'tan ayrılıyor mu? Portekizli yıldızın La Liga rüyası...

Juventus ile yeni sezon için antrenmanlara çıkan Ronaldo'nun transfer konusunda hala aklı karışık gibi. Portekizli yıldızın yeniden Real Madrid'e gitmek istediği iddia ediliyor.
RONALDO İÇİN 'GERİ DÖNÜŞ' İDDİASI!
AS gazetesinin haberine göre, Juventus'ta antrenmanlara çıkan Ronaldo'nun Juventus'tan ayrılmak ve bir an önce yeniden Real Madrid forması giymek istediği iddia edildi.
"RONALDO'NUN KAFASINDA 6 AYDIR AYRILMAK VAR"
Ronaldo'nun Real Madrid'e gitmek istemesi 6 aydır kafasında olan bir plan. Ronaldo'nun asıl geleceği, küçüklüğünde bir Ronaldo hayranı olan ve şu an bir dünya yıldızı konumunda olan Kylian Mbappe'ye bağlı.
Fransız kulübü PSG, Real Madrid'in Mbappe'ye olan tutkusunu çok iyi biliyor. Ronaldo'nun Real Madrid'e transferi ancak Mbappe ve Real Madrid arasındaki transfer görüşmelerine bağlı.
REAL MADRİD BAŞKANI PEREZ TRANSFERE NASIL BAKIYOR?
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de Mbappe'yi çok istediği ve onun için bir bütçe yaratmak için çabaladığı biliniyor.
Ronaldo, yeniden La Liga'ya dönmek istiyor. Florentino Perez'in Ronaldo transferine çok sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Real Madrid'in yeni teknik direktörü olan Carlo Ancelotti'nin Ronaldo ile olan iyi ilişkisi biliniyor. Fakat Real Madrid'in Ronaldo'yu tekrar kadroya katması biraz zor görünüyor.
Real Madrid'in planı çok net: Ya Mbappe ya da başka biri…
JUVENTUS'TAN FLAŞ AÇIKLAMA GELMİŞTİ
PSG ve Manchester United'ın ciddi şekilde ilgilendiği Ronaldo için Juventus yöneticisi Pavel Nedved, takımda kalacağını belirtmişti.
JUVENTUS GELECEK TEKLİFLERE AÇIK
Buna rağmen Cristiano Ronaldo'nun maaş yükünden kurtulmak isteyen Juventus yönetiminin gelecek tekliflere açık olduğu Avrupa basınından konuşulanlar arasında.