Haber hattı

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Giriş Tarihi: 2.8.2021

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Avrupa'da hakemler ve muhtemel rakipler
ÜLKEMIZI UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsil eden G.Saray ile UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek olan Sivasspor ve Trabzonspor'un 5 Ağustos Perşembe günü oynayacakları maçların hakemleri belli oldu. Karşılaşmalar ve hakemler şöyle.

21.00 Galatasaray-St Johnstone...... Sandro Scharer (İsviçre)
20.30 Trabzonspor-Molde................ Harms Osmers (Almanya)
19.00 Dinamo Batumi-Sivasspor...... Irfan Pejlto (Bosna Hersek)

ÖTE yandan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi bugün TSİ 13.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve turu geçmesi halinde Galatasaray'ın, Konferans Ligi'nde tur atlamaları durumunda Sivasspor ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. Bu arada Fenerbahçe ile turu geçerse Galatasaray'ın eşleşme ihtimalleri bulunuyor. G.Saray elenirse yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Kral asist yaptı, Lille kupayı aldı
MILLI futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, Fransa Ligi şampiyonluğunun ardından Fransa Süper Kupası'nı da müzesine götürdü. İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanan maçta Fransa Ligi'nin son şampiyonu Lille ile Fransa Kupası'nı kazanan PSG karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikasında Burak Yılmaz'ın asistiyle Xeka kaleye müthiş bir füze gönderdi ve Lille'e galibiyeti getiren golü attı: 1-0. İsrail'in düzenlediği saldırılarda Filistin'e destek veren PSG'nin Faslı futbolcusu Achraf Hakimi ise maç sırasında tribündeki taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

F1 Macaristan Grand Prix'sinde zafer Esteban Ocon'un oldu
FORMULA 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'sini Alpine pilotu Esteban Ocon kazandı. Budapeşte'deki 4.3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarışın ilk turunda yaşanan kazanın ardından Bottas, Leclerc, Sergio Perez, Stroll ve Norris devam edemedi. Mücadeleye 8. sıradan başlayan 24 yaşındaki Ocon, 2 saat 4 dakika 43.199 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk F1 zaferini elde etti. Yarışı 2. bitiren Aston Martin pilotu Vettel, aracında yeterince yakıt olmadığı gerekçesiyle diskalifiye edildi ve derecesini kaybetti. Mercedes pilotu Hamilton 2.'liğe yükselirken, Ferrari'den Sainz 3. oldu.

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