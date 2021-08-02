Haber hattı

Avrupa'da hakemlerve muhtemel rakipler
ÜLKEMIZI UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsil eden G.Saray ile UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek olan Sivasspor ve Trabzonspor'un 5Ağustos Perşembe günü oynayacakları maçların hakemleri belli oldu. Karşılaşmalar ve hakemler şöyle.
ÖTE yandan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi bugün TSİ 13.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve turu geçmesi halinde Galatasaray'ın, Konferans Ligi'nde tur atlamaları durumunda Sivasspor ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. Bu arada Fenerbahçe ile turu geçerse Galatasaray'ın eşleşme ihtimalleri bulunuyor. G.Saray elenirse yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
Kral asist yaptı, Lille kupayı aldı
MILLI futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, Fransa Ligi şampiyonluğunun ardından Fransa Süper Kupası'nı da müzesine götürdü. İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Bloomfield Stadı'nda oynanan maçta Fransa Ligi'nin son şampiyonu Lille ile Fransa Kupası'nı kazanan PSG karşı karşıya geldi. Mücadelenin 45. dakikasında Burak Yılmaz'ın asistiyle Xeka kaleye müthiş bir füze gönderdi ve Lille'e galibiyeti getiren golü attı: 1-0. İsrail'in düzenlediği saldırılardaFilistin'e destek veren PSG'ninFaslı futbolcusu Achraf Hakimi isemaç sırasında tribündeki taraftarlarınıslıklı protestosuna maruz kaldı.
F1 Macaristan Grand Prix'sindezafer Esteban Ocon'un oldu
FORMULA 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'sini Alpine pilotu Esteban Ocon kazandı. Budapeşte'deki 4.3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde düzenlenen yarışın ilk turunda yaşanankazanın ardındanBottas, Leclerc,Sergio Perez, Strollve Norris devamedemedi. Mücadeleye 8. sıradan başlayan 24 yaşındaki Ocon, 2saat 4 dakika 43.199 saniyelik derecesiylekariyerinin ilk F1 zaferinielde etti. Yarışı 2. bitiren Aston Martin pilotu Vettel, aracında yeterince yakıt olmadığı gerekçesiyle diskalifiyeedildi ve derecesinikaybetti. Mercedes pilotu Hamilton 2.'liğe yükselirken, Ferrari'den Sainz 3. oldu.