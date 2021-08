Hakan Karaahmet: Hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karaahmet Süper Lig'de mücadele edecekleri için heyecanlı olduklarını belirterek, "Her Giresunspor seven gibi biz de heyecanlıyız. Taraftarımız sahaya çıkacak oyuncuları ve takımı merak ediyorlar. Bizim heyecanımız daha fazla. Hayal kırıklığı yaşamak istemiyoruz. Bunun için her şeyi çok dikkatli yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

44 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek takımlarını yeni sezona acele etmeden hazırladıklarını kaydeden Karaahmet, "Bizim için acele etmemek çok önemli. Acele kararlar yanlış verilebilir. Henüz önümüzde zaman var. Galatasaray maçına az bir zaman kaldı. Zaten elimizde bir takım vardı. Ona belli takviyeler yapıldı. Yapılmaya da devam edecek. Önemli olan doğru oyuncuyu, doğru karakteri takıma kazandırmak." değerlendirmesinde bulundu.