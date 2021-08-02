Ronaldinho'dan Messi sözleri! "Benim gibi zor bir hayatı var"

Ibai Llanos'un sorularını yanıtlayan Ronaldinho, Messi hakkında da konuştu. İşte detaylar...



Şimdiki kariyer planların neler?

Emeklilikte bile futbol oynuyorum. Futbol benim hayatım ve sonsuza kadar öyle kalacak. Futbol oynarken her şey çok güzeldi, şimdi de güzel. Kendimi bir teknik direktör olarak hayal edemiyorum.