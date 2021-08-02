Ronaldinho'dan Messi sözleri! "Benim gibi zor bir hayatı var"

Aktif futbolculuk kariyeri boyunca dünyanın en önemli yıldızları arasında gösterilen Ronaldinho, Ibai Llanos isimli bir Twitch kullanıcısının konuğu oldu. Daha önce Gerard Pique, Kun Agüero ve Sergio Ramos gibi yıldızların da konuk olduğu programda Brezilyalı isimden önemli açıklamalar geldi.
Ibai Llanos'un sorularını yanıtlayan Ronaldinho, Messi hakkında da konuştu. İşte detaylar...
Şimdiki kariyer planların neler?
Emeklilikte bile futbol oynuyorum. Futbol benim hayatım ve sonsuza kadar öyle kalacak. Futbol oynarken her şey çok güzeldi, şimdi de güzel. Kendimi bir teknik direktör olarak hayal edemiyorum.
Barcelona'yı ve son zamanlardan düzenlenen turnuvaları takip ediyor musun?
Hiçbir zaman çok fazla futbol izlemekten keyif almadım. En iyi anları ve golleri izlerim ancak 90 dakika maç izlemeyi pek sevmem.
Messi'nin Arjantin'le kazandığı ilk kupa hakkında ne düşünüyorsun?
Öncelikle üzgünüm çünkü Brezilya kaybetti ancak Messi adına mutluyum. Kariyerinde eksik olan buydu. Arkadaşlarımı mutlu görmek beni de mutlu ediyor. Messi'nin çok zor bir hayatı var, tıpki benim hayatım gibi.
Barcelona'ya transfer olduğun ilk dönem için ne dersin?
Barcleona'ya çok fazla değişikliğin olmadığı bir dönemde geldiğim için şanslıydım. Biz Barcelona'da tarih yazdık, muhteşemdi. Çok güzel yıllardı.