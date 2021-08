Takımı hazır!

Fenerbahçe transferde sessizliğini korurken, teknik direktör Vitor Pereira eldeki malzemeyle lige en doğru formasyonu kurmak için çalışıyor. Portekizli teknik adamın Adana Demirspor ile başlayacak lig serüveni öncesinde kadrosu büyük ölçüde şekillendi.TAKTİK (3-4-3)KALE: Altay tartışmasız takımın 1 numarası.SAVUNMA: Sağ stoper Tisserand , sol stoper Szalai 'nin forması hazır. Savunma göbeği için favoriORTA SAHA: Osayi, Nazım ile girdiği rekabette öne geçti. Solda Ferdi, dinamizmiyle Caner'in önünde.FORVET: Sol forvette Pelkas'ın yeri garanti. Ne Samatta ne Serdar Dursun şu an Valencia 'nın önüne geçebilmiş değil.F.BAHÇE İdari Menajeri Volkan Ballı'nın, futbol takımındaki görevleri sona erdi. Ballı, bundan böyle Samandıra'da görev almayacak ve profesyonel bir göreve atanacak. Yıllık iznini kullanan Ballı, dönüşte Başkan Ali Koç ile bir görüşme yapacak ve kendisine verilecek yeni görevin tanımına karar verilecek. 2018 yılından bu yana Futbol Takımı İdari Menajerliği görevini yürütenŞU ana kadarki hazırlık maçları Zajc'ı ön plana çıkardı. Genç oyuncu İtalya'da kendisini çok geliştirmiş. Gustavo da her takım için güvenlik sigortası.Gustavo'dan iyisi yok. Kritik nokta merkezi kapatan takımları açmaya çalışırken bu ikili doğru pasları üretebilecek mi? Geçen sezon ofansif zenginlik için Gustavo'nun yerine Sosa kullanılmıştı.Bu karar Ozan-İrfan Can ikilisini de tehdit eder.