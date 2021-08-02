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Giriş Tarihi: 2.8.2021

Takımı hazır!

VOLKAN DEMİR
Takımı hazır!

Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulübü şampiyonluğa götüreceğini düşündüğü 11’ini kurdu. Tek soru işareti sağ forvette!

Fenerbahçe transferde sessizliğini korurken, teknik direktör Vitor Pereira eldeki malzemeyle lige en doğru formasyonu kurmak için çalışıyor. Portekizli teknik adamın Adana Demirspor ile başlayacak lig serüveni öncesinde kadrosu büyük ölçüde şekillendi. İşte Pereira'nın kafasındaki başlangıç stratejisi:
TAKTİK (3-4-3)
KALE: Altay tartışmasız takımın 1 numarası.
SAVUNMA: Sağ stoper Tisserand, sol stoper Szalai'nin forması hazır. Savunma göbeği için favori Serdar Aziz.
ORTA SAHA: Osayi, Nazım ile girdiği rekabette öne geçti. Solda Ferdi, dinamizmiyle Caner'in önünde.Gustavo ve Zajc, Pereira'nın vazgeçilmezleri oldu.
FORVET: Sol forvette Pelkas'ın yeri garanti. Ne Samatta ne Serdar Dursun şu an Valencia'nın önüne geçebilmiş değil. Sağ forvette Mesut-İrfan rekabeti var

VOLKAN BALLI GÖREVDEN ALINDI
F.BAHÇE İdari Menajeri Volkan Ballı'nın, futbol takımındaki görevleri sona erdi. Ballı, bundan böyle Samandıra'da görev almayacak ve profesyonel bir göreve atanacak. Yıllık iznini kullanan Ballı, dönüşte Başkan Ali Koç ile bir görüşme yapacak ve kendisine verilecek yeni görevin tanımına karar verilecek. 2018 yılından bu yana Futbol Takımı İdari Menajerliği görevini yürüten Ballı'nın yerine yardımcısı Emir Yolaç'ın getirileceği gelen bilgiler arasında.

GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ
ŞU ana kadarki hazırlık maçları Zajc'ı ön plana çıkardı. Genç oyuncu İtalya'da kendisini çok geliştirmiş. Gustavo da her takım için güvenlik sigortası. Önde oynamak isteyen bir takımın defansif akla çok ihtiyacı var. Gustavo'dan iyisi yok. Kritik nokta merkezi kapatan takımları açmaya çalışırken bu ikili doğru pasları üretebilecek mi? Geçen sezon ofansif zenginlik için Gustavo'nun yerine Sosa kullanılmıştı. Mesut ile oynayacaksanız onun yerine koşacak oyunculara ihtiyacınız var. Bu karar Ozan-İrfan Can ikilisini de tehdit eder.

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