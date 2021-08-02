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Giriş Tarihi: 2.8.2021 19:00 Son Güncelleme: 2.8.2021 19:04

Trabzonspor aradığı golcüyü Ukrayna'da buldu! Artem Dovbyk için görüşmeler başladı...

Trabzonspor aradığı golcüyü Ukrayna'da buldu! Artem Dovbyk için görüşmeler başladı...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transfer sezonunu en hareketli geçiren takımlardan birisi. Şu ana kadar Gervinho, Bruno Peres ve Marek Hamsik gibi yıldız isimleri kadrosuna katan bordo-mavililer, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz ile de anlaşma sağlamıştı. Yeni sezona girmeden önce golcü transferini tamamlamak isteyen Trabzonspor, aranan golcüyü Ukrayna'da buldu.

Yeni sezon hazırlıklarına Abdullah Avcı yönetiminde devam eden Trabzonspor, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor. Geçtiğimiz sezon deneyimli teknik adamla yükselişe geçen bordo-mavililer, bu sezonu şampiyon bitirmek istiyor.

Yeni sezona göze çarpan transferler yaparak giren Trabzonspor, şu ana kadar 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bruno Peres, Gervinho, Hamsik, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz'ü transfer eden bordo-mavililer, bir golcü transferi yapma peşinde.

Golcü arayışlarına devam eden Trabzonspor, aradığı golcüyü Ukrayna'da buldu.

Trabzonspor, Ukraynalı oyuncu Artem Dovbyk için Dinipro kulübüyle resmi görüşmelere başladı. Ukrayna kulübü, Shakhtar Donetsk'in de oyuncuyu istediğini dolayısıyla fiyatta indirim olmayacağını belirtti.

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Trabzonspor aradığı golcüyü Ukrayna'da buldu! Artem Dovbyk için görüşmeler başladı...
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