Trabzonspor aradığı golcüyü Ukrayna'da buldu! Artem Dovbyk için görüşmeler başladı...

Yeni sezon hazırlıklarına Abdullah Avcı yönetiminde devam eden Trabzonspor, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor. Geçtiğimiz sezon deneyimli teknik adamla yükselişe geçen bordo-mavililer, bu sezonu şampiyon bitirmek istiyor.
Yeni sezona göze çarpan transferler yaparak giren Trabzonspor, şu ana kadar 5 oyuncuyu kadrosuna kattı. Bruno Peres, Gervinho, Hamsik, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz'ü transfer eden bordo-mavililer, bir golcü transferi yapma peşinde.
Trabzonspor, Ukraynalı oyuncu Artem Dovbyk için Dinipro kulübüyle resmi görüşmelere başladı. Ukrayna kulübü, Shakhtar Donetsk'in de oyuncuyu istediğini dolayısıyla fiyatta indirim olmayacağını belirtti.