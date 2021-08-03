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Giriş Tarihi: 3.8.2021 07:31 Son Güncelleme: 3.8.2021 07:45

Alex Teixeira transferindeki son pürüz de ortadan kalktı! İmza parası...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Alex Teixeira transferindeki son pürüz de ortadan kalktı! İmza parası...

Beşiktaş'ın Alex Teixeira transferi mutlu sonla bitti! Brezilyalı yıldız yeni sezonda siyah beyazlıların en büyük gol silahlarından biri olacak. 10 numara pozisyonunda oynamasına rağmen attığı gollerle oynadığı takımların skor yükünü çeken Alex Teixeira transferinde imza parası detayı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun özel haberi...

Hem Ghezzal'ın hem de Alex Teixeira'nın bu hafta İstanbul'a gelip resmi sözleşmeyi imzalamaları bekleniyor. Brezilyalı yıldız Teixeira ile 2+1 senelik sözleşme imzalanacak. Alex ile imza parası konusunda anlaşmazlık yaşayan yönetim bu sorunu da çözdü. Ahmet Nur Çebi'den imza parası jesti geldi...

BAŞKAN ÇEBİ İMZA PARASINI ÇÖZDÜ!

Beşiktaş'ta Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'ın bu hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 2+1 yıllık anlaşma sağlanan Alex Teixeira transferinde en büyük sorun olan imza parasının Başkan Ahmet Nur Çebi'nin fedakârlığı ile çözüme ulaştığı öğrenildi.

Senelik 2.3 milyon Euro kazanacak oyuncuya bonusların yanı sıra 900 bin Euro da imza parası verilecek ve bu rakam Başkan tarafından karşılanacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, tüm oyun planını üzerine kurmayı düşündüğü Brezilyalı oyuncuyu sabırsızlıkla bekliyor.

31 yaşındaki 10 numara için takımla arayı kapatması için özel program da hazırlandı. Futbolcu geçen sezon Çin Ligi'nde Jiangsu Shuntian forması giymiş ve 20 maçta 10 gol, 5 asistle oynamıştı.

KARANTİNA KURALI...

Brezilya'dan gelenlerin Kovid-19 önlemleri kapsamında 7 gün boyunca karantinada kalmaları mecburiyeti bulunuyor.

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Alex Teixeira transferindeki son pürüz de ortadan kalktı! İmza parası...
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