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Giriş Tarihi: 3.8.2021 11:31 Son Güncelleme: 3.8.2021 11:31

Fenerbahçe'den arma açıklaması! "Yıldızsız kullanacağız"

Fenerbahçe'den arma açıklaması! Yıldızsız kullanacağız

Fenerbahçe'den 1959 öncesi şampiyonlukları ve 28 şampiyonluklarına yönelik yeni bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüpten medya kuruluşlarına yapılan çağrıda "Tüm resmi yayın organlarımızda armamızı ‘yıldızsız’ bir şekilde kullanacağımızı, resmi olarak bildirmek istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Spor Medyamızın Bileşenleri Olan Televizyon Kanalları, Gazeteler ve Tüm Dijital Mecraların Dikkatine" başlıklı yayınlanan açıklamada, "Maçlarda giydiğimiz formalar başta olmak üzere tüm resmi yayın organlarımızda armamızı 'yıldızsız' bir şekilde kullanacağımızı, resmi olarak bildirmek istiyoruz." denildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar kazandığı 28 Türkiye Şampiyonluğu kupasını, müzesinde büyük bir gururla sergilemekte; sahip olduğu "Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı" unvanıyla iftihar etmektedir.

Kulübümüzün tarihinde yer alan 9 şampiyonluğu, ne yazık ki ne Avrupa'da ne de dünyada örneğine rastlanan bir anlayışla, altı boş gerekçelerle 1959 yılı milat alınarak ancak buna da tam uyulmayarak sayılmamakta ve kulüplerin şampiyonluklarını simgeleyen yıldız hesabına katılmamaktadır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak mazimize, camiamıza ve Türk futbol tarihine duyduğumuz saygıdan dolayı armamızı tüzüğümüzde yer alan haliyle kullanacağımızı, bundan sonra yıldızlara yer vermeme kararı aldığımızı ve maçlarda giydiğimiz formalar başta olmak üzere tüm resmi yayın organlarımızda armamızı 'yıldızsız' bir şekilde kullanacağımızı, resmi olarak bildirmek istiyoruz.

Bu doğrultuda, siz değerli paydaşlarımız olan medya kuruluşlarından da Kulübümüzün bu kararına hassasiyetle yaklaşılmasını ve armamızın mecralarınızda aşağıda yer alan şekliyle kullanılmasını rica ediyoruz.

Başlayacak yeni sezon öncesinde, başta hiçbir şartta bir an olsun bizleri takibi bırakmayan değerli basın emekçileri olmak üzere futbolun tüm paydaşları için 2021-2022 sezonunun hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

2021-22 Süper Lig Sezonunun, Fair-Play ruhunun sahalarımıza tam olarak yansıtıldığı, yalnızca alın teri ve mücadelenin konuşulduğu, 'mutlak adalet ve eşitliğin egemen olduğu' bir futbol sezonu olmasını diliyoruz."

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Fenerbahçe'den arma açıklaması! "Yıldızsız kullanacağız"
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