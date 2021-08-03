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Giriş Tarihi: 3.8.2021 15:22

Miguel Cardoso formayı giydi

İHA
Miguel Cardoso formayı giydi

Yukatel Kayserispor, kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Portekizli futbolcu Miguel Cardoso Kayseri’ye gelerek takıma katıldı. Geçen sezon Portekiz Premier Ligi takımlarından Belenenses'te oynayan Cardoso, toplam 34 maçta 9 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarı kırmızılılar, Portekiz Ligi takımlarından Belenenses'te forma giyen Miguel Filipe Nunes Cardoso ile resmi sözleşme imzaladı. Hem kanat hem de forvet mevkiinde oynayan Miguel Cardoso, dün Kayseri'ye geldi. Önce sağlık kontrolünden geçen Miguel Cardoso ardından Sarı-Kırmızılı formayı giydi.

MİGUEL CARDOSO KİMDİR?

Tam adı Miguel Filipe Nunes Cardoso. Portekiz'in Lizbon kentinde 19 Haziran 1994'de dünyaya geldi. Portekiz'in Rio Ave, Uniao Madeira, Tondela ve Belenenses takımlarında, İspanya'da Deportivo La Coruna, Rusya'nın Dinamo Moskova ve FK Tambov takımlarında forma giydi. 141 resmi maçta 23 gol atarken, 29 kez sarı kart gördü. Geçen sezon Portekiz Premier Ligi takımlarından Belenenses'te oynadı. Toplam 34 maçta 9 gol atarken, 3 de asist yaptı.

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Miguel Cardoso formayı giydi
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