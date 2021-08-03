Mohamed’e gözdağı

“Halil’i istiyorum” diyen Fatih Terim, Mısırlı futbolcu için aynısını söylemedi. St. Johnstone maçında forvette Diagne oynayabilir
Falcao'nun kontratını feshetmeyi planlayan G.Saray'da Diagne de satış listesine koyuldu. Mostafa Mohamed içinse henüz karar verilmedi. "Halil Dervişoğlu'nu istiyorum" diyen teknik direktör Fatih Terim, geleceğe yönelik benzer cümleleri Mohamed için kullanmadı. Mısırlı forvetin, sezonun ilk yarısında sergileyeceği performans, kaderini belirleyecek. G.Saray'ın ocak ayına kadarZamalek'e 4 milyon dolar ödemesihalinde kiralık sözleşmedekisatın alma opsiyonudevreye girecek. Ancak yaz kampında sakatlıkla boğuşan oyuncu, beklenen dönüşü yapamadı ve PSV maçlarında kötü görüntü sergiledi. 23 yaşındaki forvetin performansından memnun olmayan Terim'in de St. Johnstone maçına Diagne ile başlamayı düşündüğü öğrenildi.
ASLAN'A PİLOT TAKIM
G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensupları ile sohbetinde, altyapıdaki oyuncuların pilot takımda deneyim kazanmaları gerektiğini söylemişti. Sarı-kırmızılı kulübün pilot takımı için Altınordubünyesinde bulunan 2. Lig ekibi NiğdeAnadolu'yu düşündüğü öğrenildi. Altınordu ile görüşmelere başlandığı bildirildi.