Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mohamed’e gözdağı
Giriş Tarihi: 3.8.2021

Mohamed’e gözdağı

Mohamed’e gözdağı

“Halil’i istiyorum” diyen Fatih Terim, Mısırlı futbolcu için aynısını söylemedi. St. Johnstone maçında forvette Diagne oynayabilir

Falcao'nun kontratını feshetmeyi planlayan G.Saray'da Diagne de satış listesine koyuldu. Mostafa Mohamed içinse henüz karar verilmedi. "Halil Dervişoğlu'nu istiyorum" diyen teknik direktör Fatih Terim, geleceğe yönelik benzer cümleleri Mohamed için kullanmadı. Mısırlı forvetin, sezonun ilk yarısında sergileyeceği performans, kaderini belirleyecek. G.Saray'ın ocak ayına kadar Zamalek'e 4 milyon dolar ödemesi halinde kiralık sözleşmedeki satın alma opsiyonu devreye girecek. Ancak yaz kampında sakatlıkla boğuşan oyuncu, beklenen dönüşü yapamadı ve PSV maçlarında kötü görüntü sergiledi. 23 yaşındaki forvetin performansından memnun olmayan Terim'in de St. Johnstone maçına Diagne ile başlamayı düşündüğü öğrenildi.

ASLAN'A PİLOT TAKIM
G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensupları ile sohbetinde, altyapıdaki oyuncuların pilot takımda deneyim kazanmaları gerektiğini söylemişti. Sarı-kırmızılı kulübün pilot takımı için Altınordu bünyesinde bulunan 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'yu düşündüğü öğrenildi. Altınordu ile görüşmelere başlandığı bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Zeynep Yılmaz Şeyma Subaşı'ya verdi veriştirdi! Şeyma Subaşı'nın umursamaz tavırlarına Zeynep Yılmaz'dan haklı isyan
Son dakika: Azra Gülendam Haytaoğlu hunharca katledildi: Mustafa Murat Ayhan’ın itirafı tüyler ürpertti!
Son dakika: Beşiktaş’a müjdeli haberler üst üste geliyor! Diego Godin ve Alex Teixeira artık an meselesi…
MasterChef ana kadroya kim girdi? TV8 ile 2 Ağustos 2021 MasterChef’te 2. önlüğü kim aldı? Şeflerden o isme büyük övgü
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik Bodrum'daki villasına alıcı bulamıyor! Fatma Girik'ten evine rekor fiyat...
Son dakika: Fransızlardan çok konuşulacak iddia! Son şampiyon Lille hem Altay Bayındır'ı hem de Uğurcan Çakır'ı...
Türkiye'deki yangınlarda son durum! Bakan Pakdemirli duyurdu: 137'si kontrol altında
Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze mi, uzaktan eğitim mi olacak? Bakan Selçuk duyurdu: İlkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?
CHP'li Böcek'in iddialarına videolu yanıt! "Antalya Gündoğmuş’ta helikopterler vızır vızır çalışıyor"
Son dakika: 2 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
ARKADAŞINA GÖNDER
Mohamed’e gözdağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA