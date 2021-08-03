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Giriş Tarihi: 3.8.2021 07:04 Son Güncelleme: 3.8.2021 07:05

Son dakika: Beşiktaş’a müjdeli haberler peş peşe geliyor! Diego Godin ve Alex Teixeira artık an meselesi…

Son dakika: Beşiktaş’a müjdeli haberler peş peşe geliyor! Diego Godin ve Alex Teixeira artık an meselesi…

Beşiktaş'tan son dakika haberleri geliyor. Yeni sezon hazırlıklarına Sergen Yalçın yönetiminde devam eden Beşiktaş, transfer çalışmalarını da son sürat yürütüyor. Yeni sezon güçlü bir kadro ile girmek isteyen siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek tek takım konumunda bulunuyor. Kadro planlamasını bu doğrultuda yapan Beşiktaş’a, Diego Godin ve Alex Teixeira’dan müjdeli haberler geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, 2021-2022 sezonu için de hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip şampiyonluk hedefiyle gireceği yeni sezonda mutlu sona ulaşmayı planlıyor.

Aynı zaman Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de temsil edecek Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda bol alternatifli bir kadro kurmanın peşinde.

Deneyimli teknik adam, geçtiğimiz aylarda Ahmet Nur Çebi ile yaptığı sözleşme görüşmelerinde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurulmasını ısrarla istemişti.

Beşiktaş yönetimi ise Sergen Yalçın'ın bu taleplerini karşılamak için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Şu ana kadar Kenan Karaman, Salih Uçan, Mehmet Topal ve Valentin Rosier'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal'ın transferi için Leicester City ile bonservis görüşmeleri sürüyor.

TEİXEİRA İSTANBUL'A GELİYOR

Ghezzal'ın yanı sıra Alex Teixeira ve Diego Godin de sona gelen Kartal, bu transferlerde büyük yol kat etti.

Brezilyalı yıldız Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşma sağlayan yönetimin oyuncuyu hafta içerisinde İstanbul'a getirmeyi planlıyordu.

Beşiktaş taraftarının merakla beklediği müjdeli haber geldi. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Alex Teixeira'nın bu hafta Cuma günü İstanbul'a geleceğini belirtti.

Sercan Dikme, "Beşiktaş yönetiminin Alex Teixeira'yla ilgili amacı oyuncuyu Cuma gününe kadar İstanbul'a getirmek. Resmi işlemler yapılıyor. Problem yok. Alex Teixeira ve ailesi Brezilya'dan geleceği için 7 gün karantinada kalması yüksek ihtimal." ifadelerini kullandı.

DİEGO GODİN AN MESELESİ

Alex Teixeira'nın ardından Beşiktaş'ta bitmesi en yakın bir diğer isim ise Dünyaca ünlü Urugaylı stoper Diego Godin.

Oyuncu ve kulübü Cagliari ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, İtalyan basınında yer alan haberlere göre, bu görüşmelerde sona yaklaştı.

Oyuncunun maaşı konusunda ufak pürüzlerin kaldığını belirten İtalyanlar, Diego Godin ve Beşiktaş buluşmasının artık an meselesi olduğunu yazdı.

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Son dakika: Beşiktaş’a müjdeli haberler peş peşe geliyor! Diego Godin ve Alex Teixeira artık an meselesi…
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